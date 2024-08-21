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СМИ: в Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси - РИА Новости, 21.08.2024
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17:59 21.08.2024 (обновлено: 22:12 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/vertolet-1967628738.html
СМИ: в Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
СМИ: в Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси - РИА Новости, 21.08.2024
СМИ: в Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
Вертолет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы, передает иранское... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:59
2024-08-21T22:12
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ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Вертолет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности исламской республики."Метеорологи объявили летным группам необходимые условия полета накануне вечером, и летные группы должны были вылететь до 13.00 (13.30 мск). В начале полета задержка, вызванная визитами президента, сделала воздушную обстановку неблагоприятной", - сказал источник.Как сообщает агентство, в ходе расследования гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси не выявили химических веществ, способных привести к крушению его вертолета. Была исключена диверсия, а также версия об удаленном воздействии на электронные системы вертолета."Никаких следов химических веществ в ходе расследования обнаружено не было", - сказал источник агентству Fars.По его словам, в подобных вертолетах практически исключена возможность глушения или взлома электронных систем воздушного судна.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
https://ria.ru/20240821/vertolet-1967637531.html
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в мире, иран, азербайджан, россия, казем джалали, ильхам алиев
В мире, Иран, Азербайджан, Россия, Казем Джалали, Ильхам Алиев
СМИ: в Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси

Fars: вертолет бывшего президента Ирана Раиси разбился из-за погодных условий

© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
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ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Вертолет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности исламской республики.
"Метеорологи объявили летным группам необходимые условия полета накануне вечером, и летные группы должны были вылететь до 13.00 (13.30 мск). В начале полета задержка, вызванная визитами президента, сделала воздушную обстановку неблагоприятной", - сказал источник.
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Вчера, 18:45
Как сообщает агентство, в ходе расследования гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси не выявили химических веществ, способных привести к крушению его вертолета. Была исключена диверсия, а также версия об удаленном воздействии на электронные системы вертолета.
"Никаких следов химических веществ в ходе расследования обнаружено не было", - сказал источник агентству Fars.
По его словам, в подобных вертолетах практически исключена возможность глушения или взлома электронных систем воздушного судна.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Кандидат в президенты Ирана Ибрахим Раиси во время предвыборного митинга в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.06.2021
Биография Ибрахима Раиси
19 июня 2021, 15:48
 
В миреИранАзербайджанРоссияКазем ДжалалиИльхам Алиев
 
 
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