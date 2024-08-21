СМИ: в Иране назвали причину крушения вертолета бывшего президента Раиси
Fars: вертолет бывшего президента Ирана Раиси разбился из-за погодных условий
© AP Photo / Moj News Agency / Azin HaghighiСпасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
© AP Photo / Moj News Agency / Azin Haghighi
Спасатели на месте крушения вертолета президента Ирана в провинции Восточный Азербайджан
ТЕГЕРАН, 21 авг – РИА Новости. Вертолет погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси разбился из-за непогоды, поэтому пилот не смог набрать нужную высоту и врезался в горы, передает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник в органах госбезопасности исламской республики.
"Метеорологи объявили летным группам необходимые условия полета накануне вечером, и летные группы должны были вылететь до 13.00 (13.30 мск). В начале полета задержка, вызванная визитами президента, сделала воздушную обстановку неблагоприятной", - сказал источник.
Как сообщает агентство, в ходе расследования гибели экс-президента Ирана Эбрахима Раиси не выявили химических веществ, способных привести к крушению его вертолета. Была исключена диверсия, а также версия об удаленном воздействии на электронные системы вертолета.
"Никаких следов химических веществ в ходе расследования обнаружено не было", - сказал источник агентству Fars.
По его словам, в подобных вертолетах практически исключена возможность глушения или взлома электронных систем воздушного судна.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла.
Вертолет, перевозивший президента Ирана Раиси, главу МИД Амир Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении. Делегация возвращалась после визита в Азербайджан, где Раиси и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев участвовали в церемонии открытия гидроузла "Гыз Галасы" и вводе в эксплуатацию гидроузла "Худаферин" на пограничной реке Аракс. Для расследования крушения глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери назначил комиссию. Результаты будут представлены Верховному лидеру Ирана и народу, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
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19 июня 2021, 15:48