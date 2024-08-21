https://ria.ru/20240821/vengriya-1967628198.html

Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену

Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену - РИА Новости, 21.08.2024

Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену

Власти Венгрии в письме ЕК заявили, что не считают включение граждан РФ и Белоруссии в программу льготных рабочих виз угрозой безопасности Шенгенской зоны. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:58

2024-08-21T17:58

2024-08-21T17:58

венгрия

россия

белоруссия

еврокомиссия

шенгенская зона

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg

БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Власти Венгрии в письме ЕК заявили, что не считают включение граждан РФ и Белоруссии в программу льготных рабочих виз угрозой безопасности Шенгенской зоны. Правительство Венгрии в среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" - льготной двухлетней рабочей визы. "Приезд российских и белорусских рабочих не является риском, поскольку, с одной стороны, правительство не рассчитывает на большое количество претендентов, а с другой, процесс проверки не будет упрощен, он останется строгим. Поэтому, по мнению правительства, обладатели "национальных карт" не представляют повышенной угрозы безопасности для других стран Шенгенской зоны", - приводит венгерская пресса текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером.

https://ria.ru/20240820/frantsiya-1967386002.html

венгрия

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, россия, белоруссия, еврокомиссия, шенгенская зона