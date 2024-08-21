https://ria.ru/20240821/vengriya-1967628198.html
Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену
Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену - РИА Новости, 21.08.2024
Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену
Власти Венгрии в письме ЕК заявили, что не считают включение граждан РФ и Белоруссии в программу льготных рабочих виз угрозой безопасности Шенгенской зоны. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:58
2024-08-21T17:58
2024-08-21T17:58
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БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Власти Венгрии в письме ЕК заявили, что не считают включение граждан РФ и Белоруссии в программу льготных рабочих виз угрозой безопасности Шенгенской зоны. Правительство Венгрии в среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" - льготной двухлетней рабочей визы. "Приезд российских и белорусских рабочих не является риском, поскольку, с одной стороны, правительство не рассчитывает на большое количество претендентов, а с другой, процесс проверки не будет упрощен, он останется строгим. Поэтому, по мнению правительства, обладатели "национальных карт" не представляют повышенной угрозы безопасности для других стран Шенгенской зоны", - приводит венгерская пресса текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером.
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венгрия, россия, белоруссия, еврокомиссия, шенгенская зона
Венгрия, Россия, Белоруссия, Еврокомиссия, Шенгенская зона
Венгрия не считает льготные рабочие визы для россиян угрозой Шенгену
Венгрия не считает льготные визы для россиян и белорусов угрозой Шенгену
БУДАПЕШТ, 21 авг - РИА Новости. Власти Венгрии в письме ЕК заявили, что не считают включение граждан РФ и Белоруссии в программу льготных рабочих виз угрозой безопасности Шенгенской зоны.
Правительство Венгрии в среду направило Еврокомиссии ответное письмо с пояснениями по поводу включения граждан России и Белоруссии в программу "Национальной карты" - льготной двухлетней рабочей визы.
"Приезд российских и белорусских рабочих не является риском, поскольку, с одной стороны, правительство не рассчитывает на большое количество претендентов, а с другой, процесс проверки не будет упрощен, он останется строгим. Поэтому, по мнению правительства, обладатели "национальных карт" не представляют повышенной угрозы безопасности для других стран Шенгенской зоны", - приводит венгерская пресса текст письма, подписанного главой МВД Венгрии Шандором Пинтером.