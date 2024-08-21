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Минск счел меры по предотвращению вандализма в Ереване недостаточными - РИА Новости, 21.08.2024
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17:35 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/vandalizm-1967619448.html
Минск счел меры по предотвращению вандализма в Ереване недостаточными
Минск счел меры по предотвращению вандализма в Ереване недостаточными - РИА Новости, 21.08.2024
Минск счел меры по предотвращению вандализма в Ереване недостаточными
Минск считает недостаточными меры армянских правоохранителей по предотвращению вандализма, совершенного в отношении здания дипмиссии Белоруссии в Ереване,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:35
2024-08-21T17:35
в мире
белоруссия
армения
ереван
александр лукашенко
никол пашинян
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МИНСК, 21 авг — РИА Новости. Минск считает недостаточными меры армянских правоохранителей по предотвращению вандализма, совершенного в отношении здания дипмиссии Белоруссии в Ереване, рассчитывает, что личности нападавших будут установлены, а ущерб компенсирован, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Ранее в среду представители армянской партии "За республику", регулярно выступающей с антироссийскими заявлениями, забросали картошкой, яйцами и помидорами посольство Белоруссии в Ереване. "В МИД Беларуси был приглашен временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нарек Тиратурян. Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению", - отметил Глаз. Он сообщил, что армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это установлено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято. "Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении", - добавил Глаз. Как следовало из репортажа, который вел армянский онлайн-ресурс 1in.am, инцидент с посольством был ответом на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об Армении. Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что некоторые постсоветские государства хотят от России что-то взять, а взамен ничего не дать. Белорусский президент также заявил, что Армения на Западе никому не нужна. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана". Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
https://ria.ru/20230922/kraska-1897956498.html
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в мире, белоруссия, армения, ереван, александр лукашенко, никол пашинян
В мире, Белоруссия, Армения, Ереван, Александр Лукашенко, Никол Пашинян
Минск счел меры по предотвращению вандализма в Ереване недостаточными

Минск вызвал временного поверенного в делах Армении Тиратуряна в МИД Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 21 авг — РИА Новости. Минск считает недостаточными меры армянских правоохранителей по предотвращению вандализма, совершенного в отношении здания дипмиссии Белоруссии в Ереване, рассчитывает, что личности нападавших будут установлены, а ущерб компенсирован, заявил РИА Новости пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
Ранее в среду представители армянской партии "За республику", регулярно выступающей с антироссийскими заявлениями, забросали картошкой, яйцами и помидорами посольство Белоруссии в Ереване.
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Неизвестные испачкали краской двери российского посольства в Ереване
22 сентября 2023, 11:12
"В МИД Беларуси был приглашен временный поверенный в делах Республики Армения в Республике Беларусь Нарек Тиратурян. Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Беларуси в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению", - отметил Глаз.
Он сообщил, что армянской стороне указано на обязанность обеспечения принимающим государством сохранности белорусской дипмиссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала, как это установлено Венской конвенцией о дипломатических сношениях и повсеместно принято.
"Белорусская сторона исходит из того, что вандалы будут установлены, компенсируют нанесенный ущерб и понесут наказание в соответствии с законодательством Армении", - добавил Глаз.
Как следовало из репортажа, который вел армянский онлайн-ресурс 1in.am, инцидент с посольством был ответом на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об Армении. Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 1" заявил, что некоторые постсоветские государства хотят от России что-то взять, а взамен ничего не дать. Белорусский президент также заявил, что Армения на Западе никому не нужна.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко, и что белорусский лидер должен извиниться. По его словам, президент Белоруссии заявлял, что участвовал в подготовке эскалации конфликта в Карабахе, "поддерживал, верил, желал победы Азербайджана".
Позднее пресс-секретарь белорусского МИД Глаз говорил, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Глаз также подчеркивал, что Минск не вмешивается во внутренние дела, уважает армянский народ и желает ему руководителей, которые будут действительно думать о будущем страны и благосостоянии людей. В связи с этим заявлением МИД Армении выразил белорусской стороне протест и вызвал посла Армении в Минске в Ереван для консультаций.
Атака вандалов в отношении мемориала советским воинам-освободителям в берлинском Трептов-парке - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Посольство России в ФРГ призвало защитить советские мемориалы от вандалов
21 июня, 18:51
 
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