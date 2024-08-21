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Ефимов: Москва выставит на торги право на КРТ двух участков в Южном Бутово - РИА Новости, 21.08.2024
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09:09 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/torgi-1967424777.html
Ефимов: Москва выставит на торги право на КРТ двух участков в Южном Бутово
Ефимов: Москва выставит на торги право на КРТ двух участков в Южном Бутово - РИА Новости, 21.08.2024
Ефимов: Москва выставит на торги право на КРТ двух участков в Южном Бутово
Власти Москвы выставят на торги право на редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков в Южном Бутово, рассказал заммэра... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:09
2024-08-21T09:09
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Власти Москвы выставят на торги право на редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков в Южном Бутово, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Реорганизацией двух участков в районе Южное Бутово общей площадью свыше 30 гектаров займется инвестор, которого определят по результатам аукциона. В ближайшее время город выставит на торги право на редевелопмент площадок. По проекту планируется строительство почти 320 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Он отметил, что планируемые инвестиции в проект превышают 106 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект, по словам заммэра, составит не менее 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано более четырех тысяч рабочих местСами участки расположены рядом со станцией МЦД-2 Бутово. Первый примыкает к улице 2-я Мелитопольская, второй – к Варшавскому шоссе.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках реализации проекта на участках будет возведен жилой квартал: более 180 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по реновации и других нужд города, более 140 тысяч квадратных метров общественно-деловой и коммунально-производственной недвижимости, в том числе образовательный комплекс из школы на 900 мест и детского сада на 200 мест, физкультурно-оздоровительный центр и многофункциональный общественный комплекс с гостиницей.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Москва выставит на торги право на КРТ двух участков в Южном Бутово

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 августа — РИА Новости. Власти Москвы выставят на торги право на редевелопмент по программе комплексного развития территорий (КРТ) двух участков в Южном Бутово, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Реорганизацией двух участков в районе Южное Бутово общей площадью свыше 30 гектаров займется инвестор, которого определят по результатам аукциона. В ближайшее время город выставит на торги право на редевелопмент площадок. По проекту планируется строительство почти 320 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он отметил, что планируемые инвестиции в проект превышают 106 миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект, по словам заммэра, составит не менее 1,7 миллиарда рублей. Кроме того, будет создано более четырех тысяч рабочих мест
Сами участки расположены рядом со станцией МЦД-2 Бутово. Первый примыкает к улице 2-я Мелитопольская, второй – к Варшавскому шоссе.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в рамках реализации проекта на участках будет возведен жилой квартал: более 180 тысяч квадратных метров жилья, в том числе по реновации и других нужд города, более 140 тысяч квадратных метров общественно-деловой и коммунально-производственной недвижимости, в том числе образовательный комплекс из школы на 900 мест и детского сада на 200 мест, физкультурно-оздоровительный центр и многофункциональный общественный комплекс с гостиницей.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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