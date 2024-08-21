https://ria.ru/20240821/tinao-1967524018.html
В ТиНАО выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусов
В ТиНАО выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусов - РИА Новости, 21.08.2024
В ТиНАО выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусов
Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусных маршрутов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:24
2024-08-21T12:24
2024-08-21T12:24
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусных маршрутов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим в ТиНАО мероприятия по созданию современной инфраструктуры для запуска шести автобусных маршрутов. При разработке проектов учли пожелания местных жителей. Работы проходят в районах Коммунарка, Внуково, Вороново, Краснопахорский, Бекасово и городском округе Щербинка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в ходе работ, где необходимо, расширяют проезжую часть для комфортного проезда автобусов, обновляют асфальт и дорожную разметку, устанавливают новые остановочные павильоны. "Вдоль дорог обустраиваем тротуары, меняем покрытие уже существующих пешеходных путей. Нерегулируемые переходы оснащаем опорами контрастного освещения, которые помогают самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для безопасности пешеходов оборудуем фонари со светодиодными светильниками, организуем новые наземные переходы и парковки, дополнительно проведем озеленение", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в результате благоустройства будут созданы все условия для комфортного передвижения жителей округов и запуска автобусных маршрутов.
https://ria.ru/20240819/biryukov-1967017000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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городское хозяйство москвы, тинао, москва, коммунарка (москва), петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, ТиНАО, Москва, Коммунарка (Москва), Петр Бирюков
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусных маршрутов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим в ТиНАО мероприятия по созданию современной инфраструктуры для запуска шести автобусных маршрутов. При разработке проектов учли пожелания местных жителей. Работы проходят в районах Коммунарка
, Внуково, Вороново, Краснопахорский, Бекасово и городском округе Щербинка", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что в ходе работ, где необходимо, расширяют проезжую часть для комфортного проезда автобусов, обновляют асфальт и дорожную разметку, устанавливают новые остановочные павильоны.
"Вдоль дорог обустраиваем тротуары, меняем покрытие уже существующих пешеходных путей. Нерегулируемые переходы оснащаем опорами контрастного освещения, которые помогают самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для безопасности пешеходов оборудуем фонари со светодиодными светильниками, организуем новые наземные переходы и парковки, дополнительно проведем озеленение", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в результате благоустройства будут созданы все условия для комфортного передвижения жителей округов и запуска автобусных маршрутов.