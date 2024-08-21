https://ria.ru/20240821/tinao-1967524018.html

В ТиНАО выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусов

В ТиНАО выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусов - РИА Новости, 21.08.2024

В ТиНАО выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусов

Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусных маршрутов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:24

2024-08-21T12:24

2024-08-21T12:24

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городское хозяйство москвы

тинао

москва

коммунарка (москва)

петр бирюков

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили более 50% работ по созданию инфраструктуры для автобусных маршрутов в ТиНАО, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим в ТиНАО мероприятия по созданию современной инфраструктуры для запуска шести автобусных маршрутов. При разработке проектов учли пожелания местных жителей. Работы проходят в районах Коммунарка, Внуково, Вороново, Краснопахорский, Бекасово и городском округе Щербинка", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что в ходе работ, где необходимо, расширяют проезжую часть для комфортного проезда автобусов, обновляют асфальт и дорожную разметку, устанавливают новые остановочные павильоны. "Вдоль дорог обустраиваем тротуары, меняем покрытие уже существующих пешеходных путей. Нерегулируемые переходы оснащаем опорами контрастного освещения, которые помогают самой "зебре" и человеку на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. Для безопасности пешеходов оборудуем фонари со светодиодными светильниками, организуем новые наземные переходы и парковки, дополнительно проведем озеленение", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в результате благоустройства будут созданы все условия для комфортного передвижения жителей округов и запуска автобусных маршрутов.

https://ria.ru/20240819/biryukov-1967017000.html

тинао

москва

коммунарка (москва)

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Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, тинао, москва, коммунарка (москва), петр бирюков