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Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты

Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты - РИА Новости, 21.08.2024

Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты

Американский штат Делавэр первым из регионов США утвердил вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов на церемониальном... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T02:59

2024-08-21T02:59

2024-08-21T03:12

в мире

делавэр

сша

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Американский штат Делавэр первым из регионов США утвердил вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов на церемониальном голосовании, которое началось на общенациональном съезде Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости со спортивной арены United Center.Во вторник вечером (в ночь на среду по московскому времени) на спортивной арене началось оглашение результатов открытого голосования вслед за прошедшим ранее в закрытом режиме электронном голосованием. Делегатам штата Делавэр, как домашнему штату президента Джо Байдена, было дано право первыми огласить результаты внутрипартийного выбора. В результате было озвучено, что штат утвердил кандидатуру Харрис.Голосование продолжается.

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делавэр

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в мире, делавэр, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024