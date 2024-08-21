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Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты - РИА Новости, 21.08.2024
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02:59 21.08.2024 (обновлено: 03:12 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/ssha-1967446189.html
Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты
Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты - РИА Новости, 21.08.2024
Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты
Американский штат Делавэр первым из регионов США утвердил вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов на церемониальном... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T02:59
2024-08-21T03:12
в мире
делавэр
сша
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Американский штат Делавэр первым из регионов США утвердил вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов на церемониальном голосовании, которое началось на общенациональном съезде Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости со спортивной арены United Center.Во вторник вечером (в ночь на среду по московскому времени) на спортивной арене началось оглашение результатов открытого голосования вслед за прошедшим ранее в закрытом режиме электронном голосованием. Делегатам штата Делавэр, как домашнему штату президента Джо Байдена, было дано право первыми огласить результаты внутрипартийного выбора. В результате было озвучено, что штат утвердил кандидатуру Харрис.Голосование продолжается.
https://ria.ru/20240821/opros-1967444130.html
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в мире, делавэр, сша, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Делавэр, США, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Делавэр первым из штатов США утвердил Харрис кандидатом в президенты

Делавэр первым из штатов утвердил Харрис кандидатом в президенты от демократов

© AP Photo / Stephanie ScarbroughКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
Камала Харрис. Архивное фото
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ЧИКАГО, 21 авг - РИА Новости. Американский штат Делавэр первым из регионов США утвердил вице-президента страны Камалу Харрис кандидатом в президенты от демократов на церемониальном голосовании, которое началось на общенациональном съезде Демократической партии США, передает корреспондент РИА Новости со спортивной арены United Center.
Во вторник вечером (в ночь на среду по московскому времени) на спортивной арене началось оглашение результатов открытого голосования вслед за прошедшим ранее в закрытом режиме электронном голосованием. Делегатам штата Делавэр, как домашнему штату президента Джо Байдена, было дано право первыми огласить результаты внутрипартийного выбора. В результате было озвучено, что штат утвердил кандидатуру Харрис.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Маск устроил "президентские выборы" в соцсети Х
02:27
Голосование продолжается.
 
В миреДелавэрСШАКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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