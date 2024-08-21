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Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:35 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967462971.html
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко
Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:35
2024-08-21T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
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ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В связи с улучшением тактического положения наших войск северо-западнее Белогоровки и Золотаревки появилась возможность наносить удары по позициям украинских боевиков сразу с нескольких направлений. Это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и непосредственно тем, кто находится на позициях в этом районе. Так, при попытке проведения ротационных мероприятий группа военнослужащих ВФУ попала под огонь наших подразделений сразу с северного и южного направления", - сказал эксперт. Марочко добавил, что такое положение на фронте свело на нет ротации и эвакуацию раненых военнослужащих ВСУ. В конце июля Марочко сообщал, что добровольцы ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.
https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко

Марочко: украинские военные попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.
"В связи с улучшением тактического положения наших войск северо-западнее Белогоровки и Золотаревки появилась возможность наносить удары по позициям украинских боевиков сразу с нескольких направлений. Это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и непосредственно тем, кто находится на позициях в этом районе. Так, при попытке проведения ротационных мероприятий группа военнослужащих ВФУ попала под огонь наших подразделений сразу с северного и южного направления", - сказал эксперт.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
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Марочко добавил, что такое положение на фронте свело на нет ротации и эвакуацию раненых военнослужащих ВСУ.
В конце июля Марочко сообщал, что добровольцы ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссия
 
 
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