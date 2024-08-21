https://ria.ru/20240821/spetsoperatsiya-1967462971.html

Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко

Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 21.08.2024

Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко

Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T07:35

2024-08-21T07:35

2024-08-21T07:35

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_0e5045465d2cb8c025fef2729c77a67d.jpg

ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В связи с улучшением тактического положения наших войск северо-западнее Белогоровки и Золотаревки появилась возможность наносить удары по позициям украинских боевиков сразу с нескольких направлений. Это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и непосредственно тем, кто находится на позициях в этом районе. Так, при попытке проведения ротационных мероприятий группа военнослужащих ВФУ попала под огонь наших подразделений сразу с северного и южного направления", - сказал эксперт. Марочко добавил, что такое положение на фронте свело на нет ротации и эвакуацию раненых военнослужащих ВСУ. В конце июля Марочко сообщал, что добровольцы ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.

https://ria.ru/20240820/vsu-1967418163.html

https://ria.ru/20240821/vsu-1967460166.html

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия