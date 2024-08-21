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Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко - РИА Новости, 21.08.2024
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко
Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T07:35
2024-08-21T07:35
2024-08-21T07:35
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 21 авг – РИА Новости. Украинские военнослужащие попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР, заявил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. "В связи с улучшением тактического положения наших войск северо-западнее Белогоровки и Золотаревки появилась возможность наносить удары по позициям украинских боевиков сразу с нескольких направлений. Это значительно ухудшило оперативную обстановку украинскому командованию и непосредственно тем, кто находится на позициях в этом районе. Так, при попытке проведения ротационных мероприятий группа военнослужащих ВФУ попала под огонь наших подразделений сразу с северного и южного направления", - сказал эксперт. Марочко добавил, что такое положение на фронте свело на нет ротации и эвакуацию раненых военнослужащих ВСУ. В конце июля Марочко сообщал, что добровольцы ВС РФ уничтожили расчет FPV-дронов ВСУ под Белогоровкой в ЛНР.
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Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия
Украинские военные попали под перекрестный огонь в ЛНР, заявил Марочко
Марочко: украинские военные попали под перекрестный огонь под Белогоровкой в ЛНР