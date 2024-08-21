https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967530878.html

Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества

Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2024

Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:59

2024-08-21T12:59

2024-08-21T13:31

экономика

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного сотрудничества.Документ подписан по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.Также среди подписанных документов были меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов и по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.Кроме того, был заключён меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области химической промышленности между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и информатизации КНР.Министерство строительства и ЖКХ РФ и министерство жилищного, городского и сельского строительства КНР заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу укрепления сотрудничества в сфере зеленого строительства.

https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html

https://ria.ru/20240821/potentsial-1967510003.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян