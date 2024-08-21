https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967530878.html
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2024
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:59
2024-08-21T12:59
2024-08-21T13:31
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967499795_0:277:3060:1998_1920x0_80_0_0_00cbe31fff9ed65cf3c23986e949d6b9.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного сотрудничества.Документ подписан по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.Также среди подписанных документов были меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов и по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.Кроме того, был заключён меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области химической промышленности между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и информатизации КНР.Министерство строительства и ЖКХ РФ и министерство жилищного, городского и сельского строительства КНР заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу укрепления сотрудничества в сфере зеленого строительства.
https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html
https://ria.ru/20240821/potentsial-1967510003.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967499795_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_365e68419b37dd2579b1bd65cd4d9d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества
РФ и КНР подписали план инвестсотрудничества по итогам встречи глав правительств
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного сотрудничества.
Документ подписан по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Также среди подписанных документов были меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов и по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.
Кроме того, был заключён меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области химической промышленности между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и информатизации КНР.
Министерство строительства и ЖКХ РФ и министерство жилищного, городского и сельского строительства КНР заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу укрепления сотрудничества в сфере зеленого строительства.