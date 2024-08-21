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Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2024
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12:59 21.08.2024 (обновлено: 13:31 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967530878.html
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества - РИА Новости, 21.08.2024
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:59
2024-08-21T13:31
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного сотрудничества.Документ подписан по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.Также среди подписанных документов были меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов и по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.Кроме того, был заключён меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области химической промышленности между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и информатизации КНР.Министерство строительства и ЖКХ РФ и министерство жилищного, городского и сельского строительства КНР заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу укрепления сотрудничества в сфере зеленого строительства.
https://ria.ru/20240820/otnosheniya-1967212874.html
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экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай подписали план инвестиционного сотрудничества

РФ и КНР подписали план инвестсотрудничества по итогам встречи глав правительств

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян по итогам переговоров в Москве подписали план российско-китайского инвестиционного сотрудничества.
Документ подписан по итогам 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
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Также среди подписанных документов были меморандум о взаимопонимании между министерством транспорта РФ и министерством транспорта КНР по вопросу оказания содействия применению высокоавтоматизированных транспортных средств при осуществлении трансграничных перевозок грузов и по сотрудничеству в области поиска и спасания на море.
Кроме того, был заключён меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области химической промышленности между министерством промышленности и торговли РФ и министерством промышленности и информатизации КНР.
Министерство строительства и ЖКХ РФ и министерство жилищного, городского и сельского строительства КНР заключили меморандум о взаимопонимании по вопросу укрепления сотрудничества в сфере зеленого строительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян принимают участие в 29-й встрече глав правительств России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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