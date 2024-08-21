https://ria.ru/20240821/sotrudnichestvo-1967475132.html

Монголия и Москва договорились о сотрудничестве в сфере экономики

Монголия и Москва договорились о сотрудничестве в сфере экономики - РИА Новости, 21.08.2024

Монголия и Москва договорились о сотрудничестве в сфере экономики

Столичные компании, выпускающие продукты питания, высокотехнологичное оборудование, косметику и бытовую химию презентовали свою продукцию в онлайн-режиме... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:10

2024-08-21T10:10

2024-08-21T10:10

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

монголия

россия

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Столичные компании, выпускающие продукты питания, высокотехнологичное оборудование, косметику и бытовую химию презентовали свою продукцию в онлайн-режиме бизнес-миссии в Монголию, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.По его словам, благодаря поддержки центра "Моспром" столичные предприятия по выпуску ИТ-оборудования, банкоматов, уходовой косметики, муки, мороженого, плавленых сыров и напитков провели свыше ста десяти онлайн-встреч с партнерами из Монголии и договорились об увеличении объема поставок московской продукции.Так, 3 крупных монгольских университета заинтересовались отечественным учебным оборудованием - роботами, интерактивными досками и кульманами от производителя из Москвы.Коммерческий директор АО "САГА Технологии" Оксана Калашникова отметила, что компания провела более 10 встреч с представителями монгольских компаний."Повышенный интерес монгольских коллег вызвали разработанные нашей компанией и успешно поставляемые по России комплексы по физике, химии и биологии, а также учебные роботы САГА. Мы уже восемнадцать лет на рынке, ассортимент у нас широкий и разнообразный, поэтому заинтересованность зарубежных учебных заведений, а также представителей банковской и торговой сферы к московской продукции "САГА Технологии" очень ценна", — приводятся в сообщении слова Калашниковой.Кроме того, монгольского поставщика систем безопасности заинтересовало беспроводное телекоммуникационное оборудование. Московский производитель создаст контактцентр по индивидуальному проекту, а также планирует оказывать поддержку в режиме онлайн и обучать работников использованию оборудования, добавили в ДИПП.Также монгольское предприятия по выпуску полуфабрикатов планирует закупить витаминизированную муку из Москвы. Сеть гипермаркетов класса "Премиум" готовится к поставкам столичных плавленых сырков, а монгольские сети кафе и магазинов - московского мороженого.За два года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали экспорт и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ, говорится в сообщении.Кроме того, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Например, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967263176.html

https://ria.ru/20240820/trudoustroystvo-1967243399.html

москва

монголия

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, монголия, россия, анатолий гарбузов