https://ria.ru/20240821/shkolnye_tovary-1967522541.html

Аналитики оценили цены на школьные товары в преддверии нового учебного года

Аналитики оценили цены на школьные товары в преддверии нового учебного года - РИА Новости, 21.08.2024

Аналитики оценили цены на школьные товары в преддверии нового учебного года

В День знаний средний чек на канцтовары и книги снизится, а цены на цветы, одежду и обувь повысятся, сообщается в исследовании BNPL (buy now pay later)... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:19

2024-08-21T12:19

2024-08-21T12:38

россия

покупки

цены

школа

учебный год

1 сентября

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В День знаний средний чек на канцтовары и книги снизится, а цены на цветы, одежду и обувь повысятся, сообщается в исследовании BNPL (buy now pay later) аналитиков T-Data. Согласно данным, больше всего транзакций с начала августа по сентябрь приходится на одежду и обувь. Именно эта категория отличается наиболее равномерным спросом на протяжении всего периода по сравнению с другими товарами, необходимыми для нового учебного года. Пик — 31 августа — отмечается ростом количества покупок на 24% по сравнению со средним дневным показателем 23—30 августа. Кроме того, продолжает расти средний чек на одежду и обувь: по прогнозам, в августе средний чек в этой категории вырастет на 6% — до 3186 рублей. В преддверии нового учебного года ажиотаж спроса на одежду и обувь традиционно наблюдается в последний день лета. Повышение спроса на цветы традиционно приходится на 31 августа и 1 сентября. В эти дни букеты покупают почти в три раза чаще, чем за неделю до этого. При этом 31 августа спрос на цветы на 26% выше, чем 1 сентября. Согласно прогнозу, 31 августа и 1 сентября 2024 года средний чек на цветы будет больше, чем в аналогичные дни 2023 года, на 8 и 35% соответственно. Показатель в эти дни составит 1561 и 1827 рублей соответственно. Канцтовары большинство родителей начинают покупать в 20-х числах августа. С 30 августа по 6 сентября число покупок вдвое выше, чем неделей ранее. Максимальный спрос на канцтовары приходится на День знаний. Ажиотаж покупок держится еще несколько дней после праздника. Далее спрос снижается, но остается в сентябре в среднем на 40 —50% выше, чем в последний месяц лета. При этом средний чек на канцелярию с 29 августа начинает резко снижаться и ко второй неделе сентября становится почти в два раза меньше, чем в августе. На канцелярские товары и книги родители школьников потратят в 2024 году меньше, чем годом ранее. Средний чек на канцтовары 1 сентября 2024 года будет на 21% ниже, чем годом ранее, на книги — на 8% ниже, отметили аналитики. Кроме того, повышенный спрос на книги начинается 25 августа и достигает пика в первые дни сентября. В этот период покупки в книжных магазинах совершаются в два раза чаще, чем в первую неделю августа. Но если в 2019—2022 годы пик покупок в этой категории приходился на 31 августа, в 2023 году он сместился на 4 сентября.

https://ria.ru/20240720/portfolio-1960877295.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, покупки, цены, школа, учебный год, 1 сентября, т-банк (ао «тинькофф банк»)