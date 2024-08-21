Рейтинг@Mail.ru
Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:58 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/sertifikat-1967648664.html
Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале
Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале - РИА Новости, 21.08.2024
Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале
Электронные сертификаты многодетным семьям для покупки товаров к школе планируется выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:58
2024-08-21T19:58
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
губкинский
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_7d96ca3f455137735e4e99ff7d5a425f.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Электронные сертификаты многодетным семьям для покупки товаров к школе планируется выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Конечно, она будет продлена. Это решение нашего президента, это его указ. Мы его сразу взяли к исполнению. Регионы по-разному эту задача выполняют. Мы решили ее сделать наиболее, на мой взгляд, удобным для людей способом – с помощью единой карты жителей Ямала, когда вы уже можете выбрать все, что считаете необходимым к учебному году. Я думаю, эта мера теперь с нами навсегда. Со временем будем ставить вопрос об индексации", - сказал губернатор на встрече с жителями города Губкинский. Мера поддержки начала действовать на Ямале в текущем году. Сертификат могут получить многодетные семьи, а также дети участников СВО. Его номинал – 15 тысяч рублей на каждого школьника. В этом году, по данным властей, выдано порядка 16,5 тысячи сертификатов. Воспользоваться сертификатом можно в сети магазинов "Детский мир" на территории округа, на маркетплейсе Ozon в специальном разделе "ЯНАО Подготовка к школе" и в партнерских магазинах детских товаров. Денежные средства можно потратить на 48 наименований товаров.
https://ria.ru/20231012/podderzhka-1902314905.html
ямал
губкинский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895308156_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_453cc7f7d94cc754380ce3882f7d2543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ямал, губкинский, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Губкинский, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)

Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Электронные сертификаты многодетным семьям для покупки товаров к школе планируется выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Конечно, она будет продлена. Это решение нашего президента, это его указ. Мы его сразу взяли к исполнению. Регионы по-разному эту задача выполняют. Мы решили ее сделать наиболее, на мой взгляд, удобным для людей способом – с помощью единой карты жителей Ямала, когда вы уже можете выбрать все, что считаете необходимым к учебному году. Я думаю, эта мера теперь с нами навсегда. Со временем будем ставить вопрос об индексации", - сказал губернатор на встрече с жителями города Губкинский.
Мера поддержки начала действовать на Ямале в текущем году. Сертификат могут получить многодетные семьи, а также дети участников СВО. Его номинал – 15 тысяч рублей на каждого школьника. В этом году, по данным властей, выдано порядка 16,5 тысячи сертификатов.
Воспользоваться сертификатом можно в сети магазинов "Детский мир" на территории округа, на маркетплейсе Ozon в специальном разделе "ЯНАО Подготовка к школе" и в партнерских магазинах детских товаров. Денежные средства можно потратить на 48 наименований товаров.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Губернатор ЯНАО: для бойцов СВО и их семей введены более 50 мер поддержки
12 октября 2023, 17:03
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалГубкинскийДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала