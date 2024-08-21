Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Электронные сертификаты многодетным семьям для покупки товаров к школе планируется выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов.
"Конечно, она будет продлена. Это решение нашего президента, это его указ. Мы его сразу взяли к исполнению. Регионы по-разному эту задача выполняют. Мы решили ее сделать наиболее, на мой взгляд, удобным для людей способом – с помощью единой карты жителей Ямала, когда вы уже можете выбрать все, что считаете необходимым к учебному году. Я думаю, эта мера теперь с нами навсегда. Со временем будем ставить вопрос об индексации", - сказал губернатор на встрече с жителями города Губкинский.
Мера поддержки начала действовать на Ямале в текущем году. Сертификат могут получить многодетные семьи, а также дети участников СВО. Его номинал – 15 тысяч рублей на каждого школьника. В этом году, по данным властей, выдано порядка 16,5 тысячи сертификатов.
Воспользоваться сертификатом можно в сети магазинов "Детский мир" на территории округа, на маркетплейсе Ozon в специальном разделе "ЯНАО Подготовка к школе" и в партнерских магазинах детских товаров. Денежные средства можно потратить на 48 наименований товаров.
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