https://ria.ru/20240821/sertifikat-1967648664.html

Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале

Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале - РИА Новости, 21.08.2024

Сертификат школьника планируют ежегодно выдавать на Ямале

Электронные сертификаты многодетным семьям для покупки товаров к школе планируется выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:58

2024-08-21T19:58

2024-08-21T19:58

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

губкинский

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Электронные сертификаты многодетным семьям для покупки товаров к школе планируется выдавать в Ямало-Ненецком автономном округе ежегодно, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. "Конечно, она будет продлена. Это решение нашего президента, это его указ. Мы его сразу взяли к исполнению. Регионы по-разному эту задача выполняют. Мы решили ее сделать наиболее, на мой взгляд, удобным для людей способом – с помощью единой карты жителей Ямала, когда вы уже можете выбрать все, что считаете необходимым к учебному году. Я думаю, эта мера теперь с нами навсегда. Со временем будем ставить вопрос об индексации", - сказал губернатор на встрече с жителями города Губкинский. Мера поддержки начала действовать на Ямале в текущем году. Сертификат могут получить многодетные семьи, а также дети участников СВО. Его номинал – 15 тысяч рублей на каждого школьника. В этом году, по данным властей, выдано порядка 16,5 тысячи сертификатов. Воспользоваться сертификатом можно в сети магазинов "Детский мир" на территории округа, на маркетплейсе Ozon в специальном разделе "ЯНАО Подготовка к школе" и в партнерских магазинах детских товаров. Денежные средства можно потратить на 48 наименований товаров.

https://ria.ru/20231012/podderzhka-1902314905.html

ямал

губкинский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, губкинский, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао)