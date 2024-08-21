https://ria.ru/20240821/saratov-1967627820.html

СК опубликовал видео с места ДТП с маршруткой в Саратове

СК опубликовал видео с места ДТП с маршруткой в Саратове - РИА Новости, 21.08.2024

СК опубликовал видео с места ДТП с маршруткой в Саратове

Следственное управление СК РФ по Саратовской области опубликовало видео с места ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 13... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:55

2024-08-21T17:55

2024-08-21T17:55

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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Саратовской области опубликовало видео с места ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 13 человек, включая подростка. Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой. В областном минздраве РИА Новости сообщили, что 12 из 13 пострадавших госпитализированы, среди них подросток, состояние двух женщин оценивается как тяжелое. СК начал процессуальную проверку. На видео, опубликованном СУСК в Telegram-канале, запечатлено, как возле кольца на дороге стоит микроавтобус с выбитыми стеклами по правой стороне, выбитой правой передней фарой, спущенным передним колесом и разбитым лобовым стеклом, рядом лежит часть отлетевшего бампера, а в нескольких метрах от маршрутки стоит белый легковой автомобиль со смятым капотом.

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Видео с места ДТП с участием маршрутки в Саратове Предварительно установлено, что 21 августа 2024 года на пересечении улицы Тархова и проспекта Строителей города Саратова произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта, в том числе несовершеннолетний, им оказывается помощь. 2024-08-21T17:55 true PT0M09S

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происшествия, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), гаи, дтп