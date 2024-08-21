https://ria.ru/20240821/rospotrebnadzor-1967457223.html

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024

Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области стабильная, специалисты делают все, чтобы она не осложнялась,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T05:53

2024-08-21T05:53

2024-08-21T05:53

россия

курская область

брянская область

анна попова

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966162321_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_3b735ffc8541fcfbda5668d8dfa3cca8.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области стабильная, специалисты делают все, чтобы она не осложнялась, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Она (обстановка) спокойная, стабильная. Ребята делают все, что в их силах, для того, чтобы она не осложнялась. Контролируют состояние питьевой воды, состояние питания, размещения, заботятся о детях, чтобы было удобно беременным, чтобы были люди, которые присматривают за маломобильными и пожилыми. Мы тоже взяли это на себя", - сказала Попова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240820/sotrudniki--1967417941.html

https://ria.ru/20240820/zhitelnitsa-1967319783.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, брянская область, анна попова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество