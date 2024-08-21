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Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области
Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области стабильная, специалисты делают все, чтобы она не осложнялась,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:53
2024-08-21T05:53
2024-08-21T05:53
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курская область
брянская область
анна попова
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области стабильная, специалисты делают все, чтобы она не осложнялась, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Она (обстановка) спокойная, стабильная. Ребята делают все, что в их силах, для того, чтобы она не осложнялась. Контролируют состояние питьевой воды, состояние питания, размещения, заботятся о детях, чтобы было удобно беременным, чтобы были люди, которые присматривают за маломобильными и пожилыми. Мы тоже взяли это на себя", - сказала Попова. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240820/sotrudniki--1967417941.html
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россия, курская область, брянская область, анна попова, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество
Россия, Курская область, Брянская область, Анна Попова, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Здоровье - Общество
Роспотребнадзор оценил санитарную обстановку в ПВР в Курской области
Попова: санитарная обстановка в ПВР в Курской области остается стабильной