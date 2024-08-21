https://ria.ru/20240821/roskomnadzor-1967489190.html

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra - РИА Новости, 21.08.2024

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra, сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:43

2024-08-21T10:43

2024-08-21T10:43

общество

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra, сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении. Astra - издание, запущенное после начала специальное военной операции.

https://ria.ru/20240820/gd-1967302742.html

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2024

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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)