https://ria.ru/20240821/roskomnadzor-1967489190.html
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra - РИА Новости, 21.08.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra, сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или)... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:43
2024-08-21T10:43
2024-08-21T10:43
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra, сообщает универсальный сервис РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети интернет. "Доступ ограничивается к сайту", - говорится в сообщении. Astra - издание, запущенное после начала специальное военной операции.
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общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту издания Astra