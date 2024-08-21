https://ria.ru/20240821/roshal-1967626754.html
Путин высоко оценил вклад Рошаля в детское здравоохранение
Путин высоко оценил вклад Рошаля в детское здравоохранение - РИА Новости, 21.08.2024
Путин высоко оценил вклад Рошаля в детское здравоохранение
Вклад Леонида Рошаля в детское здравоохранение России настолько велик, что его именем можно назвать не один центр здоровья детей, заявил в среду президент РФ... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:53
2024-08-21T17:53
2024-08-21T17:53
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 21 авг - РИА Новости. Вклад Леонида Рошаля в детское здравоохранение России настолько велик, что его именем можно назвать не один центр здоровья детей, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, реагируя на слова врача о том, что он не считает правильным присвоение своего имени открывающемуся в Красногорске медцентру. Рошаль, кивнув на экран, на котором медцентр назван его именем, сказал, что считает себя "начищенным самоваром" и не согласен с этим. "Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем", - ответил глава государства. Рошаль обратился к Путину с просьбой предоставить федеральные квоты для лечения в красногорском центре. Глава государства согласился с идеей, предложив обратиться к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. По словам министра, работа над реализацией инициативы уже ведется.
https://ria.ru/20240508/roshal-1944627033.html
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Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
Путин в Детском клиническом центре имени Рошаля
2024-08-21T17:53
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общество, здоровье - общество, россия, красногорск, леонид рошаль, владимир путин, михаил мурашко
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Красногорск, Леонид Рошаль, Владимир Путин, Михаил Мурашко
Путин высоко оценил вклад Рошаля в детское здравоохранение
Путин: именем Рошаля можно назвать не один центр здоровья