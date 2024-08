https://ria.ru/20240821/roboty-1967590791.html

Роботы-гуманоиды стали звездами на открывшейся в Пекине конференции

Роботы-гуманоиды стали звездами на открывшейся в Пекине конференции - РИА Новости, 21.08.2024

Роботы-гуманоиды стали звездами на открывшейся в Пекине конференции

Всемирная конференция робототехники открылась в среду в Пекине, настоящими звездами мероприятия стали роботы-гуманоиды, число представленных человекообразных... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:15

2024-08-21T16:15

2024-08-21T16:15

пекин

москва

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967634238_0:0:3369:1896_1920x0_80_0_0_d470234790cd65f182c156414d1294f3.jpg

ПЕКИН, 21 авг - РИА Новости. Всемирная конференция робототехники открылась в среду в Пекине, настоящими звездами мероприятия стали роботы-гуманоиды, число представленных человекообразных роботов стало рекордным, передает корреспондент РИА Новости. Конференция, которая в этом году продлится до 25 августа, проводится уже в десятый раз, в ее рамках традиционно проходит форум с участием китайских и зарубежных экспертов отрасли, выставка достижений робототехники и соревнования роботов. Выставку робототехники можно назвать главным событием конференции. В этом году она занимает площадь более 40 тысяч квадратных метров, всего 169 компаний представляют на выставке более 6 тысяч инновационных продуктов, из них 60 - новинки. Организаторы прогнозируют, что выставку посетят более 812 тысяч человек. В поиске эмоциональной связиСфера применения роботов, представленных на выставке самая разная - промышленность, медицина, реагирование на чрезвычайные ситуации, сфера услуг. Но настоящими звездами в этом году стали роботы-гуманоиды. Всего производители представили 27 человекообразных роботов - это самое большое число антропоморфных роботов, представленных на выставке за всю ее историю. Традиционно на входе в экспоцентр посетителей встречают антропоморфные роботы компании EX Robot - это и о чем-то дискутирующие между собой мужчины, похожие на ученых, это и висящие на стене говорящие головы, демонстрирующие богатую мимику, и китайский старец, облаченный традиционные китайские одежды, и группа девушек, похожих на певиц из космоса. Как рассказал РИА Новости генеральный менеджер компании Чжан Тинхао, главным образом, их роботы используются в сфере культуры и туризма. Например, компания создает исторических личностей, которые могут рассказать о себе, например, в музеях. Также, по словам Чжан Тинхао, компания занимается внедрением роботов в административную работу. Например, роботы, облаченные в полицейскую форму, могут появиться в полицейских участках и отвечать на волнующие граждан вопросы 24 часа в сутки. Компания AheadForm тоже разрабатывает роботов, максимально похожих на живых людей. На выставке они пока что представили только головы, но уже по ним видно, что целиком робот будет иметь минимальные отличия от человека. Как рассказал РИА Новости представитель компании, разработчики стараются создать робота, который будет иметь хорошие способности во взаимодействии с людьми. "Мы очень хотим, чтобы они были похожи на людей, а потом, с помощью искусственного интеллекта, они будут передавать эмоции, устанавливать эмоциональную связь с людьми", - сказал представитель компании. Он также отметил, что такие качества робота могут пригодиться для тех, кто потерял своего родственника. Разработчики могут создать робота, который будет похож на ушедшего близкого человека, а ИИ-технологии будут помогать с ним общаться. Роботы-гуманоиды, представленные компанией Robotera, всего за год "научились" ходить. На прошлогодней выставке роботы, представленные компанией, могли "ходить" лишь при поддержке специального устройства, к которому они были прикреплены с помощью крючков. В этом году производители продемонстрировали способности робота передвигаться самостоятельно. Причем, как рассказали представители компании, их роботы могут ходить не только по ровной поверхности, но и преодолевать небольшие препятствия и подниматься по наклонной поверхности. Например, последний разработанный ими робот уже "прогулялся" по Великой китайской стене. Ряд компаний на выставке представили роботов-гуманоидов, которые могут помогать по дому. Конечно, набор их способностей, пока что довольно ограничен. Они могут положить грязное белье в стирку, принести и подать что-то с кухни, помыть овощи. В целом, многие компании, разрабатывающие роботов-гуманоидов, ставят своей целью создать как можно лучшее взаимодействие их с людьми. Например, представители компании Digit (Shenzhen) Technology Co., Ltd. утверждают, что их миссия - "разработать роботов-гуманоидов, которые будут устанавливать настоящие связи с людьми, благодаря интегрированной Большой языковой модели (LLM) и передовому интеллектуальному оборудованию". "Мы стремимся создать роботов, которые будут не только выполнять задачи, но и взаимодействовать с людьми естественным и интуитивно понятным образом. В конечном итоге мы воплотим в жизнь концепцию "ИИ для всех", - говорят производители. Не гуманоидом единымКонечно же, на выставке также представлены роботы, которые могут помогать человеку, не имея с ним внешнего сходства. Например, компания Shurui представила медицинского робота, который может проводить малоинвазивные операции, в основном в сфере гинекологии. Представители компании рассказали агентству, что их робот уже используется в больницах. Ряд компаний представил роботов-собак, которые, помимо того, что дарят улыбки, имея большое сходство с живыми четвероногими друзьями, могут еще и выполнять функцию охраны, благодаря встроенным в них камерам, или быть полезными при пожарах. Любопытство посетителей также привлекли роботы, которые могут что-нибудь приготовить. Так, на выставке представлен робот, который может провести целую китайскую чайную церемонию. А есть роботы, которые могут приготовить кофе на любой вкус. Шанхайская компания Hi-Dolphin представила робота, который принимает заказы, готовит и выдает кофе. За всеми действиями робота можно наблюдать через стекло будки, в которой он помещен. Кстати, представители компании сообщили РИА Новости, что будка с их роботом в следующем месяце появится в одном из торговых центров Москвы.

https://ria.ru/20240815/robot-1966327371.html

https://ria.ru/20240801/robot-1963398477.html

https://ria.ru/20240706/robot-ekskursovod-1957879319.html

https://ria.ru/20240621/rostekh-1954424035.html

пекин

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пекин, москва, в мире