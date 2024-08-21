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ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Курской области
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Курской области - РИА Новости, 21.08.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Курской области
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:32
2024-08-21T12:32
2024-08-21T12:34
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого августа около 11.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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курская область, россия
ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Курской области
Минобороны: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Курской областью