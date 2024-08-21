https://ria.ru/20240821/opasnost-1967635210.html

В Курской области отменили ракетную опасность

В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024

В Курской области отменили ракетную опасность

Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T18:32

2024-08-21T18:32

2024-08-21T18:32

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Десятую за день опасность ракетного удара объявили в 17:51 мск, она продлилась 36 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html

курская область

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2024

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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия