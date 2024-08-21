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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:32 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/opasnost-1967635210.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T18:32
2024-08-21T18:32
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
происшествия
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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Десятую за день опасность ракетного удара объявили в 17:51 мск, она продлилась 36 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
https://ria.ru/20240821/zhurnalist-1967632201.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Происшествия
В Курской области отменили ракетную опасность

Смирнов: ракетную опасность в Курской области отменили спустя 36 минут

© Фото : public domain/SsrКурск
Курск - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : public domain/Ssr
Курск. Архивное фото
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ТУЛА, 21 авг – РИА Новости. Ракетную опасность отменили в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Десятую за день опасность ракетного удара объявили в 17:51 мск, она продлилась 36 минут.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)Происшествия
 
 
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