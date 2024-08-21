https://ria.ru/20240821/opasnost-1967441892.html

В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024

В Белгородской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на всей территория Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T01:38

2024-08-21T01:38

2024-08-21T01:38

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

россия

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территория Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Также в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА."Вся территория Белгородской области - какетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия