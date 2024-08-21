https://ria.ru/20240821/obvinenie-1967651428.html
В суд поступило дело француза по обвинению в нарушении закона об иноагентах
В суд поступило дело француза по обвинению в нарушении закона об иноагентах - РИА Новости, 21.08.2024
В суд поступило дело француза по обвинению в нарушении закона об иноагентах
Уголовное дело в отношении француза Лорана Винатье* (иноагент), обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, поступило в... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:13
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело в отношении француза Лорана Винатье* (иноагент), обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, поступило в Замоскворецкий райсуд для рассмотрения по существу, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы."Зарегистрировано уголовное дело в отношении Винатье* Л.К.Ж.Л. по части 3 статьи 330.1 УК РФ",- сказано в картотеке.Дата судебного заседания не назначена.Винатье* вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".Кроме того, ЦОС ФСБ России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, москва
Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Москва
В суд поступило дело француза по обвинению в нарушении закона об иноагентах
В суд поступило дело Винатье по обвинению в нарушении закона об иноагентах
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Уголовное дело в отношении француза Лорана Винатье* (иноагент), обвиняемого в уклонении от исполнения законодательства об иностранных агентах, поступило в Замоскворецкий райсуд для рассмотрения по существу, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрировано уголовное дело в отношении Винатье* Л.К.Ж.Л. по части 3 статьи 330.1 УК РФ",- сказано в картотеке.
Дата судебного заседания не назначена.
Винатье* вменяют уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ
об иностранных агентах.
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
Кроме того, ЦОС ФСБ
России также сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.