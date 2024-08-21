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В Новошахтинске взрывная волна от сбитой ракеты повредила частные дома
В Новошахтинске взрывная волна от сбитой ракеты повредила частные дома - РИА Новости, 21.08.2024
В Новошахтинске взрывная волна от сбитой ракеты повредила частные дома
Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 частных домов в Новошахтинске Ростовской области, собственникам окажут помощь в восстановлении, сообщил глава... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:54
2024-08-21T16:54
2024-08-21T16:54
происшествия
новошахтинск
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сергей бондаренко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 авг - РИА Новости. Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 частных домов в Новошахтинске Ростовской области, собственникам окажут помощь в восстановлении, сообщил глава администрации города Сергей Бондаренко в Telegram-канале. Ранее губернатор области сообщил, что около часа ночи силами ПВО на западе Ростовской области была сбита ракета. Обломки сбитой ракеты вызвали пожар на пустыре, повреждения получили несколько домов. По данным Бондаренко, в течение дня специалисты, входящие в состав комиссии по обследованию и оценке повреждений, провели подворный обход в районе падения обломков сбитой ракеты. "Установлено, что в 15 частных домовладениях из-за взрывной волны повреждены окна и двери", - написал он. С собственниками домов проводится разъяснительная работа по сбору необходимых документов для предоставления выплат и оказания помощи в восстановлении поврежденного имущества, добавил глава администрации города.
https://ria.ru/20240821/pozhar-1967472347.html
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происшествия, новошахтинск, ростовская область, сергей бондаренко, россия, вооруженные силы рф
Происшествия, Новошахтинск, Ростовская область, Сергей Бондаренко, Россия, Вооруженные силы РФ
В Новошахтинске взрывная волна от сбитой ракеты повредила частные дома
Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 частных домов в Новошахтинске