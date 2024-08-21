https://ria.ru/20240821/moskva-1967476487.html

В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат

В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат - РИА Новости, 21.08.2024

В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат

Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:06

2024-08-21T10:06

2024-08-21T10:06

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сво

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Резидент технопарка "Мосгормаш" активно поддерживает участников специальной военной операции, бесплатно поставляя в зону ее проведения медицинский препарат для ускорения сворачиваемости крови и быстрого заживления ран", - говорится в сообщении. Отмечается, что это лекарство незаменимо при оказании первичной помощи, на этапе медицинской эвакуации, в клинических и полевых условиях, а также в послеоперационный период. "За два года отправлено более 5 тысяч упаковок препарата. С помощью лекарственного средства удалось спасти жизни свыше 12 тысяч бойцов и пострадавших мирных граждан. В зависимости от тяжести ранений одной упаковки хватает на трех человек", - пояснили в материале.

https://ria.ru/20240819/pomosch-1967062684.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сво