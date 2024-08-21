Рейтинг@Mail.ru
В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:06 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/moskva-1967476487.html
В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат
В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат - РИА Новости, 21.08.2024
В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат
Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:06
2024-08-21T10:06
надежные люди
москва
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967476325_106:0:1528:800_1920x0_80_0_0_f8858867e3defb178df9cfb2f231a59b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Резидент технопарка "Мосгормаш" активно поддерживает участников специальной военной операции, бесплатно поставляя в зону ее проведения медицинский препарат для ускорения сворачиваемости крови и быстрого заживления ран", - говорится в сообщении. Отмечается, что это лекарство незаменимо при оказании первичной помощи, на этапе медицинской эвакуации, в клинических и полевых условиях, а также в послеоперационный период. "За два года отправлено более 5 тысяч упаковок препарата. С помощью лекарственного средства удалось спасти жизни свыше 12 тысяч бойцов и пострадавших мирных граждан. В зависимости от тяжести ранений одной упаковки хватает на трех человек", - пояснили в материале.
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967062684.html
https://ria.ru/20240816/tekhnologii-1966512244.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967476325_284:0:1351:800_1920x0_80_0_0_5e72a01af2159c908292ed2d7b3cc5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сво
Надежные люди, Москва, СВО

В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат

© Фото : Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города МосквыМосковская компания поставляет в зону СВО останавливающий кровотечение препарат
Московская компания поставляет в зону СВО останавливающий кровотечение препарат - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы
Московская компания поставляет в зону СВО останавливающий кровотечение препарат
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Резидент технопарка "Мосгормаш" активно поддерживает участников специальной военной операции, бесплатно поставляя в зону ее проведения медицинский препарат для ускорения сворачиваемости крови и быстрого заживления ран", - говорится в сообщении.
Кадр из видео доставки гуманитарного груза из Магадана в зону СВО - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Волонтеры из Магадана доставили гуманитарный груз в зону СВО
19 августа, 14:05
Отмечается, что это лекарство незаменимо при оказании первичной помощи, на этапе медицинской эвакуации, в клинических и полевых условиях, а также в послеоперационный период.
"За два года отправлено более 5 тысяч упаковок препарата. С помощью лекарственного средства удалось спасти жизни свыше 12 тысяч бойцов и пострадавших мирных граждан. В зависимости от тяжести ранений одной упаковки хватает на трех человек", - пояснили в материале.
Работа медицинского отряда в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии
16 августа, 03:20
 
Надежные людиМоскваСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала