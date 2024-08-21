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В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат
В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат - РИА Новости, 21.08.2024
В зону СВО бесплатно поставляют останавливающий кровотечение препарат
Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:06
2024-08-21T10:06
2024-08-21T10:06
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Резидент технопарка "Мосгормаш" активно поддерживает участников специальной военной операции, бесплатно поставляя в зону ее проведения медицинский препарат для ускорения сворачиваемости крови и быстрого заживления ран", - говорится в сообщении. Отмечается, что это лекарство незаменимо при оказании первичной помощи, на этапе медицинской эвакуации, в клинических и полевых условиях, а также в послеоперационный период. "За два года отправлено более 5 тысяч упаковок препарата. С помощью лекарственного средства удалось спасти жизни свыше 12 тысяч бойцов и пострадавших мирных граждан. В зависимости от тяжести ранений одной упаковки хватает на трех человек", - пояснили в материале.
https://ria.ru/20240819/pomosch-1967062684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, сво
Надежные люди, Москва, СВО
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Столичная компания бесплатно поставляет в зону спецоперации останавливающий кровотечение препарат, с его помощью удалось спасти свыше 12 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Резидент технопарка "Мосгормаш" активно поддерживает участников специальной военной операции, бесплатно поставляя в зону ее проведения медицинский препарат для ускорения сворачиваемости крови и быстрого заживления ран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это лекарство
незаменимо при оказании первичной помощи, на этапе медицинской эвакуации, в клинических и полевых условиях, а также в послеоперационный период.
"За два года отправлено более 5 тысяч упаковок препарата. С помощью лекарственного средства удалось спасти жизни свыше 12 тысяч бойцов и пострадавших мирных граждан. В зависимости от тяжести ранений одной упаковки хватает на трех человек", - пояснили в материале.