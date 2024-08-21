Рейтинг@Mail.ru
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
11:43 21.08.2024 (обновлено: 11:53 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/mishustin-1967510274.html
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР
Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:43
2024-08-21T11:53
туризм
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955615016_0:87:2119:1279_1920x0_80_0_0_b4d30aa71e5a89196612ee5d93a9ea88.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая."В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
https://ria.ru/20240816/yuani-1966508182.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955615016_195:0:2082:1415_1920x0_80_0_0_524ab86e953e19ea6cd08cf3cf1e7909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, михаил мишустин, ли цян, москва
Туризм, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Москва
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР

Мишустин: РФ хочет удвоить показатель взаимных поездок туристов из РФ и КНР

© iStock.com / marchmeena29Девушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© iStock.com / marchmeena29
Девушка в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
Юани - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Экономист объяснила, почему Китай не оставит Россию без юаней
16 августа, 02:17
 
ТуризмРоссияКитайМихаил МишустинЛи ЦянМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала