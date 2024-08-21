https://ria.ru/20240821/mishustin-1967510274.html

Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР

Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР - РИА Новости, 21.08.2024

Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР

Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T11:43

2024-08-21T11:43

2024-08-21T11:53

туризм

россия

китай

михаил мишустин

ли цян

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955615016_0:87:2119:1279_1920x0_80_0_0_b4d30aa71e5a89196612ee5d93a9ea88.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая."В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.

https://ria.ru/20240816/yuani-1966508182.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, михаил мишустин, ли цян, москва