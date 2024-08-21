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Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР - РИА Новости, 21.08.2024
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР
Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T11:43
2024-08-21T11:43
2024-08-21T11:53
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает к концу 2024 года удвоить показатель взаимных поездок туристов РФ и КНР - до двух миллионов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Переговоры Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна проходят в Москве в рамках 29-й регулярной встречи глав правительств России и Китая."В прошлом году количество туристических поездок между нашими странами превысило миллион человек. К концу декабря рассчитываем удвоить этот показатель. Всё это помогает нашим гражданам больше общаться, дружить и лучше понимать друг друга", - сказал Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета.
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россия, китай, михаил мишустин, ли цян, москва
Туризм, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян, Москва
Мишустин выразил надежду на развитие туристического потенциала с КНР
Мишустин: РФ хочет удвоить показатель взаимных поездок туристов из РФ и КНР