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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.08.2024

Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи

Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщило в среду... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:07

2024-08-21T13:07

2024-08-21T13:17

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

харьковская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией, запрещен в РФ)."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьковская область

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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)