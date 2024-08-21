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Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 21.08.2024
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщило в среду... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:07
2024-08-21T13:07
2024-08-21T13:17
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение пяти украинским бригадам и отразила шесть контратак, противник потерял до 470 военнослужащих, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены шесть контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения "Азов" (украинский нацбат "Азов" признан террористической организацией, запрещен в РФ)."Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу "Мста-Б", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи
Минобороны: ВСУ потеряли до 470 военных в зоне ответственности "Запада"