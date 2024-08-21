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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:06 21.08.2024 (обновлено: 13:12 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/minoborony-1967533024.html
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:06
2024-08-21T13:12
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 100 военных в населенных пунктах Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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