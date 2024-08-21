https://ria.ru/20240821/minoborony-1967533024.html

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024

Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области

ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:06

2024-08-21T13:06

2024-08-21T13:12

харьковская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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