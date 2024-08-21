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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 21.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:06
2024-08-21T13:06
2024-08-21T13:12
харьковская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 100 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - отмечает МО РФ.
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Группировка "Север" нанесла поражение ВСУ в Харьковской области
Минобороны: ВСУ потеряли до 100 военных в населенных пунктах Харьковской области