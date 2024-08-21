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"Деловые Линии" запустили новый маршрут по Северному морскому пути - РИА Новости, 21.08.2024
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"Деловые Линии" запустили новый маршрут по Северному морскому пути
"Деловые Линии" запустили новый маршрут по Северному морскому пути - РИА Новости, 21.08.2024
"Деловые Линии" запустили новый маршрут по Северному морскому пути
erid: F7NfYUJCUneLtX7hLEhM РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:07
2024-08-21T20:07
пресс-релизы
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erid: F7NfYUJCUneLtX7hLEhMМОСКВА, 21 авг – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Благодаря этому маршруту по Северному морскому пути время доставки грузов группы компаний "Деловые Линии" сократилось на 10 суток – до 25 дней.Теперь товары едут из азиатских стран напрямую в порт Санкт-Петербурга по Северному Ледовитому океану, минуя транспортные задержки на Транссибирской магистрали."Северный морской путь – альтернативный на сегодня водный маршрут между Европейской частью России и Дальним Востоком, проходящий вдоль северного побережья Евразии по морям Северного Ледовитого океана. В последние годы направление становится все более востребованным за счет сокращения времени доставки грузов по сравнению с традиционными путями через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды. Разработка нашего нового логистического маршрута стала возможной благодаря модернизации технологий и улучшению условий навигации в Арктике. Специально подготовленные суда способны преодолевать льды толщиной до 2 метров, что позволяет им безопасно проходить по Северному морскому пути даже в зимний период", – отметили в пресс-службе "Деловых Линий".Услуга доступна для всех клиентов, однако так как доставка происходит в суровых климатических условиях, не все грузы принимаются к перевозке. Для некоторых отправлений может потребоваться транспортировка в изотермических контейнерах вместо обычных. При необходимости для упаковки груза дополнительно используются термоизолирующие материалы.По статистике логистического оператора, на азиатском направлении преобладает импорт из Китая – более 70% всех перевозок за первое полугодие 2024 года. При этом более 60% всех поставок доставляются именно в европейскую часть России. Чаще всего это запчасти, промышленное и электрооборудование.В группе компаний также подчеркнули, что до недавнего времени Северный морской путь использовался преимущественно для внутренних перевозок между портами России. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к этому маршруту со стороны международных грузоотправителей.Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685
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пресс-релизы
Пресс-релизы

"Деловые Линии" запустили новый маршрут по Северному морскому пути

© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии""Деловые Линии" запустили новый маршрут по Северному морскому пути
Деловые Линии запустили новый маршрут по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба ГК "Деловые Линии"
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erid: F7NfYUJCUneLtX7hLEhM
МОСКВА, 21 авг – пресс-служба ГК "Деловые Линии". Благодаря этому маршруту по Северному морскому пути время доставки грузов группы компаний "Деловые Линии" сократилось на 10 суток – до 25 дней.
Теперь товары едут из азиатских стран напрямую в порт Санкт-Петербурга по Северному Ледовитому океану, минуя транспортные задержки на Транссибирской магистрали.
"Северный морской путь – альтернативный на сегодня водный маршрут между Европейской частью России и Дальним Востоком, проходящий вдоль северного побережья Евразии по морям Северного Ледовитого океана. В последние годы направление становится все более востребованным за счет сокращения времени доставки грузов по сравнению с традиционными путями через Суэцкий канал или мыс Доброй Надежды. Разработка нашего нового логистического маршрута стала возможной благодаря модернизации технологий и улучшению условий навигации в Арктике. Специально подготовленные суда способны преодолевать льды толщиной до 2 метров, что позволяет им безопасно проходить по Северному морскому пути даже в зимний период", – отметили в пресс-службе "Деловых Линий".
Услуга доступна для всех клиентов, однако так как доставка происходит в суровых климатических условиях, не все грузы принимаются к перевозке. Для некоторых отправлений может потребоваться транспортировка в изотермических контейнерах вместо обычных. При необходимости для упаковки груза дополнительно используются термоизолирующие материалы.
По статистике логистического оператора, на азиатском направлении преобладает импорт из Китая – более 70% всех перевозок за первое полугодие 2024 года. При этом более 60% всех поставок доставляются именно в европейскую часть России. Чаще всего это запчасти, промышленное и электрооборудование.
В группе компаний также подчеркнули, что до недавнего времени Северный морской путь использовался преимущественно для внутренних перевозок между портами России. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к этому маршруту со стороны международных грузоотправителей.
Реклама, ООО "Деловые линии", ИНН 7826156685
 
Пресс-релизы
 
 
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