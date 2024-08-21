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Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов
Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов - РИА Новости, 21.08.2024
Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов
Бывший генеральный директор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества министерства обороны РФ, следует из данных... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:29
2024-08-21T16:29
2024-08-21T17:57
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества министерства обороны РФ, следует из данных на сайте МО."Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации", - говорится на сайте Минобороны.Врио гендиректора ФГУП "Госзагрансобственность" стал первый замгендиректора Михаил Мамонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. Он был назначен 2 июля без освобождения от занимаемой должности.
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россия, общество
Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов
Департамент военного имущества Минобороны РФ возглавил Евгений Логвинов
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества министерства обороны РФ, следует из данных на сайте МО.
"Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации", - говорится на сайте Минобороны.
Врио гендиректора ФГУП "Госзагрансобственность" стал первый замгендиректора Михаил Мамонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. Он был назначен 2 июля без освобождения от занимаемой должности.