https://ria.ru/20240821/logvinov-1967594942.html

Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов

Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов - РИА Новости, 21.08.2024

Департамент военного имущества Минобороны возглавил Логвинов

Бывший генеральный директор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества министерства обороны РФ, следует из данных... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:29

2024-08-21T16:29

2024-08-21T17:57

россия

общество

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Бывший генеральный директор ФГУП "Госзагрансобственность" Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества министерства обороны РФ, следует из данных на сайте МО."Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества министерства обороны Российской Федерации", - говорится на сайте Минобороны.Врио гендиректора ФГУП "Госзагрансобственность" стал первый замгендиректора Михаил Мамонов, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления делами президента РФ. Он был назначен 2 июля без освобождения от занимаемой должности.

https://ria.ru/20240617/savelev-1953460822.html

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