https://ria.ru/20240821/linija-1967547697.html

Подмосковная горячая линия для жителей Курска приняла уже 2 тысячи звонков

Подмосковная горячая линия для жителей Курска приняла уже 2 тысячи звонков - РИА Новости, 21.08.2024

Подмосковная горячая линия для жителей Курска приняла уже 2 тысячи звонков

Подмосковная горячая линия по оказанию помощи пострадавшим из Курской области и их близким приняла уже 2 тысячи звонков, главными запросами были получение... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:53

2024-08-21T13:53

2024-08-21T13:53

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Подмосковная горячая линия по оказанию помощи пострадавшим из Курской области и их близким приняла уже 2 тысячи звонков, главными запросами были получение выплаты в размере 10 тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства социального развития Московской области. "Людмила Болатаева, первый заместитель председателя правительства Подмосковья, отметила, что операторы уже успели обработать значительное количество обращений – 2 тысячи звонков. Главными запросами жителей были получение выплаты в размере 10 тысяч рублей и просьбы о гуманитарной помощи", - рассказали в пресс-службе. По данным ведомства, операторы горячей линии помогают родственникам находить близких в пунктах временного размещения, оказывают психологическую поддержку. Также поступают звонки от неравнодушных граждан, готовых помочь предоставлением вещей или жилья. В Минсоцразвития Московской области подчеркнули, что жители Курского региона могут получить на горячей линии в Подмосковье информацию о процедурах эвакуации, а также уточнить контактные номера телефонов оперативных служб в Курске. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих, 58 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/vyplata-1966114553.html

https://ria.ru/20240810/pomosch-1965405196.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, курская область, владимир путин, людмила болатаева, валерий герасимов