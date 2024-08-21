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В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 21.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T05:09
2024-08-21T05:09
2024-08-21T05:09
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена в третий раз за ночь в 4.52 мск, она продлилась 10 минут. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Россия
В Курской области отменили ракетную опасность
Врио губернатора Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность