https://ria.ru/20240821/kumpilov-1967647113.html

Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми

Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми - РИА Новости, 21.08.2024

Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как реализуется нацпроект по формированию городской среды и призвал местные власти вовлекать в обсуждение планируемых... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:49

2024-08-21T19:49

2024-08-21T19:49

республика адыгея

майкоп

мурат кумпилов

республика адыгея

нацпроекты

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МАЙКОП, 21 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как реализуется нацпроект по формированию городской среды и призвал местные власти вовлекать в обсуждение планируемых работ граждан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов в среду осмотрел дворовые территории нескольких многоквартирных домов в Майкопе, которые благоустраивались по нацпроекту "Жилье и городская среда". На месте он высказал ряд замечаний городской мэрии и управляющей компании, говорится в сообщении.Глава республики отметил низкую вовлеченность горожан в вопросы благоустройства и потребовал, чтобы руководство города и управляющих компаний искали новые пути взаимодействия с гражданами, мотивировали их и поддерживали позитивные начинания и инициативы людей."Мы хотим, чтобы на этапе проектирования жители домов понимали, что им предлагают и имели возможность вносить поправки в проект. А после благоустройства территории нам важно, чтобы они бережно относились к сделанному, поддерживали чистоту и порядок. И здесь важную роль должны играть старшие домов, которые обязаны вовлекать население в организацию субботников и дней чистоты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе инспекции.Всего в Адыгее в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в этом году благоустроена 21 дворовая территория, а за весь период работы нацпроекта в Адыгее отремонтированы 228 дворов.

https://ria.ru/20240809/adygeya-1965216066.html

майкоп

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Алёна Пава

майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея, нацпроекты