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Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми - РИА Новости, 21.08.2024
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Республика Адыгея
 
19:49 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kumpilov-1967647113.html
Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми
Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми - РИА Новости, 21.08.2024
Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как реализуется нацпроект по формированию городской среды и призвал местные власти вовлекать в обсуждение планируемых... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T19:49
2024-08-21T19:49
республика адыгея
майкоп
мурат кумпилов
республика адыгея
нацпроекты
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МАЙКОП, 21 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как реализуется нацпроект по формированию городской среды и призвал местные власти вовлекать в обсуждение планируемых работ граждан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Кумпилов в среду осмотрел дворовые территории нескольких многоквартирных домов в Майкопе, которые благоустраивались по нацпроекту "Жилье и городская среда". На месте он высказал ряд замечаний городской мэрии и управляющей компании, говорится в сообщении.Глава республики отметил низкую вовлеченность горожан в вопросы благоустройства и потребовал, чтобы руководство города и управляющих компаний искали новые пути взаимодействия с гражданами, мотивировали их и поддерживали позитивные начинания и инициативы людей."Мы хотим, чтобы на этапе проектирования жители домов понимали, что им предлагают и имели возможность вносить поправки в проект. А после благоустройства территории нам важно, чтобы они бережно относились к сделанному, поддерживали чистоту и порядок. И здесь важную роль должны играть старшие домов, которые обязаны вовлекать население в организацию субботников и дней чистоты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе инспекции.Всего в Адыгее в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в этом году благоустроена 21 дворовая территория, а за весь период работы нацпроекта в Адыгее отремонтированы 228 дворов.
https://ria.ru/20240809/adygeya-1965216066.html
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майкоп, мурат кумпилов, республика адыгея, нацпроекты
Республика Адыгея, Майкоп, Мурат Кумпилов, Республика Адыгея, Нацпроекты

Кумпилов призвал при планировании работ по нацпроекту советоваться с людьми

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил реализацию нацпроекта по формированию городской среды
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил реализацию нацпроекта по формированию городской среды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил реализацию нацпроекта по формированию городской среды
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МАЙКОП, 21 авг – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проверил, как реализуется нацпроект по формированию городской среды и призвал местные власти вовлекать в обсуждение планируемых работ граждан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов в среду осмотрел дворовые территории нескольких многоквартирных домов в Майкопе, которые благоустраивались по нацпроекту "Жилье и городская среда". На месте он высказал ряд замечаний городской мэрии и управляющей компании, говорится в сообщении.
Глава республики отметил низкую вовлеченность горожан в вопросы благоустройства и потребовал, чтобы руководство города и управляющих компаний искали новые пути взаимодействия с гражданами, мотивировали их и поддерживали позитивные начинания и инициативы людей.
"Мы хотим, чтобы на этапе проектирования жители домов понимали, что им предлагают и имели возможность вносить поправки в проект. А после благоустройства территории нам важно, чтобы они бережно относились к сделанному, поддерживали чистоту и порядок. И здесь важную роль должны играть старшие домов, которые обязаны вовлекать население в организацию субботников и дней чистоты", – приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе инспекции.
Всего в Адыгее в рамках реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в этом году благоустроена 21 дворовая территория, а за весь период работы нацпроекта в Адыгее отремонтированы 228 дворов.
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Республика АдыгеяМайкопМурат КумпиловРеспублика АдыгеяНацпроекты
 
 
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