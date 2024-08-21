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На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек

На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек - РИА Новости, 21.08.2024

На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек

Пьяный житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РФ по Кубани. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:11

2024-08-21T16:11

2024-08-21T16:11

происшествия

россия

рязанская область

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Пьяный житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РФ по Кубани. "В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц в станице Голубицкой мужчина ранил ножом несколько человек... На месте преступления полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html

россия

рязанская область

краснодарский край

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происшествия, россия, рязанская область, краснодарский край