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На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек - РИА Новости, 21.08.2024
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16:11 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/kuban-1967589510.html
На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек
На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек - РИА Новости, 21.08.2024
На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек
Пьяный житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РФ по Кубани. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:11
2024-08-21T16:11
происшествия
россия
рязанская область
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Пьяный житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РФ по Кубани. "В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц в станице Голубицкой мужчина ранил ножом несколько человек... На месте преступления полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240326/obvinenie-1936013586.html
россия
рязанская область
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происшествия, россия, рязанская область, краснодарский край
Происшествия, Россия, Рязанская область, Краснодарский край
На Кубани задержали мужчину, ранившего ножом пять человек

На Кубани мужчина ранил ножом двух владельцев отеля и трех постояльцев

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 авг – РИА Новости. Пьяный житель Рязанской области, ранивший ножом двух владельцев гостиницы и трех постояльцев, задержан в Краснодарском крае, сообщили в ГУМВД РФ по Кубани.
«
"В дежурную часть ОМВД России по Темрюкскому району поступило сообщение о том, что в одной из частных гостиниц в станице Голубицкой мужчина ранил ножом несколько человек... На месте преступления полицейские задержали 53-летнего жителя Рязанской области. Установлено, что мужчина, находясь в состоянии опьянения, нанес ножевые ранения двум владельцам гостиницы и трем отдыхающим. Все потерпевшие госпитализированы", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Мужчине, ранившему ножом иностранцев в Подмосковье, предъявили обвинение
26 марта, 19:17
 
ПроисшествияРоссияРязанская областьКраснодарский край
 
 
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