https://ria.ru/20240821/kirov-1967517690.html

Иностранные журналисты знакомятся с 650-летним Кировом

Иностранные журналисты знакомятся с 650-летним Кировом - РИА Новости, 21.08.2024

Иностранные журналисты знакомятся с 650-летним Кировом

Делегация иностранных журналистов прибыла в Киров в преддверии его 650-летия по приглашению губернатора Кировской области Александра Соколова, сообщает... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:10

2024-08-21T12:10

2024-08-21T12:10

кировская область

кировская область

киров

александр соколов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 авг - РИА Новости. Делегация иностранных журналистов прибыла в Киров в преддверии его 650-летия по приглашению губернатора Кировской области Александра Соколова, сообщает пресс-служба правительства региона. Журналисты представляют средства массовой информации стран Азии: телеканал "Пакистанское телевидение", радио "Голос Вьетнама", Азербайджанское телевидение и радиовещание, республиканская телерадиокомпания "Казахстан", агентство "Хабар". "Гости познакомятся с богатой историей Кирова, с культурой и традициями многонациональной вятской земли. В программе визита - посещение Вятского художественного музея имени братьев Васнецовых, Детского космического центра, прогулка по исторической части города, знакомство со знаменитым промыслом дымковский игрушки и мастер-класс от потомственных дымковских мастериц", - говорится в сообщении. За три дня пребывания в Кирове иностранные журналисты посетят 10 промышленных предприятий – лесопереработки, фармации, агропромышленного комплекса, производства косметики, игрушек, механизмов. "Как отметил губернатор Кировской области, для вятского края взаимодействие со СМИ, представляющими страны Азии, имеет большое значение, поскольку крупнейшие промышленные предприятия Кировской области с введением западных санкций переключили логистику и каналы сбыта на азиатский регион", - подчеркивается в сообщении. Участникам делегации представят и научный потенциал Кировской области и города Кирова. В Вятском университете журналистам расскажут о новейших разработках, уникальных для всей России. Например, о способе получения сладкого белка браззеина – безвредного заменителя сахара. Эта разработка способна внести вклад в борьбу с таким недугом, как ожирение. Иностранные журналисты узнают и об испытаниях технологии "печатания" еды на 3D-принтере, и о производстве жидкой изоленты. Также в лабораториях вуза гостям продемонстрируют и другие прорывные разработки.

https://ria.ru/20240801/sovet-1963416234.html

https://ria.ru/20240814/chernyshenko--1966258908.html

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кировская область, киров, александр соколов