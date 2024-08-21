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Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках - РИА Новости, 21.08.2024
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22:00 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/khimki-1967666484.html
Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках
Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках - РИА Новости, 21.08.2024
Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:00
2024-08-21T22:00
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Специалисты "ТСК Мосэнерго" проводят работы на Юбилейном проспекте. Здесь, вблизи домов №№72 и 76, ведется перекладка магистральной теплотрассы для бесперебойной работы центрального теплового пункта. "Подготовка к зимнему сезону требует высокой степени ответственности и слаженной работы всех служб. Поэтому мы контролируем этот процесс на всех этапах. Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения. Обновления на центральном тепловом пункте позволили повысить качество теплоснабжения в многоквартирных домах на Юбилейном проспекте", — цитирует пресс-служба Волошина. Реконструкция проходит в рамках планового ремонта "ТСК Мосэнерго" и реализации инвестпрограммы. Следят за работами также местные жители. Кроме того, работы ведутся в разных микрорайонах округа. Специалисты "ТСК Мосэнерго" перекладывают магистральный трубопровод на улице 9 Мая, ремонтируют котлы на улице Октябрьской в Сходне. "На данный момент бригады работают на улице Репина — меняют запорную арматуру, устраняют повреждения, выявленные в результате гидравлических испытаний. Также меняем локальные участки разводящих тепловых сетей по округу", — рассказал директор химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" Сергей Чубаров. Всего в этом сезоне в рамках инвестпрограммы "ТСК Мосэнерго" специалисты модернизируют котельные, а также теплосети по 47 адресам в микрорайонах. К отопительному сезону заменят около 20 километров теплосетей по всему округу.
https://ria.ru/20240821/shkoly-1967605233.html
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химки (городской округ в московской области)
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РИА Новости
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дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)
Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Химки (городской округ в Московской области)

Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках

© пресс-служба администрации ХимокВолошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках
Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© пресс-служба администрации Химок
Волошин проверил работы по подготовке к отопительному сезону в Новых Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил подготовку к предстоящему осенне-зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты "ТСК Мосэнерго" проводят работы на Юбилейном проспекте. Здесь, вблизи домов №№72 и 76, ведется перекладка магистральной теплотрассы для бесперебойной работы центрального теплового пункта.
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"Подготовка к зимнему сезону требует высокой степени ответственности и слаженной работы всех служб. Поэтому мы контролируем этот процесс на всех этапах. Особое внимание уделяем адресам, где прошлой зимой зафиксированы порывы и отключения. Обновления на центральном тепловом пункте позволили повысить качество теплоснабжения в многоквартирных домах на Юбилейном проспекте", — цитирует пресс-служба Волошина.
Реконструкция проходит в рамках планового ремонта "ТСК Мосэнерго" и реализации инвестпрограммы. Следят за работами также местные жители.
Кроме того, работы ведутся в разных микрорайонах округа. Специалисты "ТСК Мосэнерго" перекладывают магистральный трубопровод на улице 9 Мая, ремонтируют котлы на улице Октябрьской в Сходне.
"На данный момент бригады работают на улице Репина — меняют запорную арматуру, устраняют повреждения, выявленные в результате гидравлических испытаний. Также меняем локальные участки разводящих тепловых сетей по округу", — рассказал директор химкинского филиала "ТСК Мосэнерго" Сергей Чубаров.
Всего в этом сезоне в рамках инвестпрограммы "ТСК Мосэнерго" специалисты модернизируют котельные, а также теплосети по 47 адресам в микрорайонах. К отопительному сезону заменят около 20 километров теплосетей по всему округу.
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