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В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты - РИА Новости, 21.08.2024
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09:39 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/italija-1967472629.html
В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты
В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты - РИА Новости, 21.08.2024
В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты
Спасатели полагают, что вероятности найти живыми пропавших после крушения яхты у побережья Сицилии нет, пишет газета Guardian со ссылкой на сотрудника береговой РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T09:39
2024-08-21T09:39
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасатели полагают, что вероятности найти живыми пропавших после крушения яхты у побережья Сицилии нет, пишет газета Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу. Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian, также сообщалось, что в числе пропавших оказался мультимиллионер Майкл Линч. "Никогда не говори никогда, но разумно ответить "нет", - заявил сотрудник береговой охраны Италии, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что пропавшие все еще живы. "Мы не исключаем, что их нет внутри лодки, но мы знаем, что лодка быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться", - отметил он. Ранее представитель службы пожарной охраны Италии заявил РИА Новости, что поиск пропавших без вести в результате крушения яхты у побережья Сицилии осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям. Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают.
https://ria.ru/20240622/italiya-1954702212.html
https://ria.ru/20240820/yakhta-1967234284.html
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в мире, сицилия, великобритания
В мире, Сицилия, Великобритания
В Италии оценили вероятность найти живыми пропавших после крушения яхты

Guardian: шансов найти живыми пропавших после крушения яхты на Сицилии нет

© AP Photo / Italian Coast GuardСпасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian
Спасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Italian Coast Guard
Спасательная операция у берегов Сицилии, где затонула парусная яхта Bayesian
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Спасатели полагают, что вероятности найти живыми пропавших после крушения яхты у побережья Сицилии нет, пишет газета Guardian со ссылкой на сотрудника береговой охраны Италии Винченцо Дзагаролу.
Ранее СМИ сообщили, что председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена пропали без вести после крушения яхты Bayesian, также сообщалось, что в числе пропавших оказался мультимиллионер Майкл Линч.
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"Никогда не говори никогда, но разумно ответить "нет", - заявил сотрудник береговой охраны Италии, отвечая на вопрос, насколько вероятно, что пропавшие все еще живы.
"Мы не исключаем, что их нет внутри лодки, но мы знаем, что лодка быстро затонула. Мы предполагаем, что шестеро пропавших без вести, возможно, не успели выбраться", - отметил он.
Ранее представитель службы пожарной охраны Италии заявил РИА Новости, что поиск пропавших без вести в результате крушения яхты у побережья Сицилии осложняется глубиной в 50 метров и ограниченным пространством, в котором приходится работать спасателям.
Парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты стал налетевший смерч. Представитель спасателей подтвердил, что пропавшими без вести в результате катастрофы остаются шесть человек, однако поименным списком пассажиров яхты поисковые службы не обладают.
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