https://ria.ru/20240821/israel-1967666623.html

Нетаньяху отверг данные о готовности Израиля покинуть границу Газы и Египта

Нетаньяху отверг данные о готовности Израиля покинуть границу Газы и Египта - РИА Новости, 21.08.2024

Нетаньяху отверг данные о готовности Израиля покинуть границу Газы и Египта

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху решительно отвергла информацию, переданную государственной телерадиокомпанией Kan о том, что... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T22:00

2024-08-21T22:00

2024-08-21T22:00

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 авг - РИА Новости. Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху решительно отвергла информацию, переданную государственной телерадиокомпанией Kan о том, что израильские силы якобы будут готовы покинуть Филадельфийский коридор на границе сектора Газа и Египта на последующих этапах потенциального соглашения с движением ХАМАС по палестинскому анклаву. Ранее в среду, телерадиокомпания Kan сообщила, что власти Израиля якобы согласны вывести армию из Филадельфийского коридора на втором этапе потенциальной сделки о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Посредники в лице США, Катара и Египта в настоящее время активно пытаются привести конфликтующие стороны к соглашению. "Сообщение (телеканала - ред.) Kan 11, согласно которому премьер-министр Нетаньяху согласился с тем, что Израиль уйдет из Филадельфийской оси, не соответствует действительности. Израиль будет настаивать на достижении всех целей войны, определенных кабинетом министров, включая цель, согласно которой сектор Газа больше не будет представлять угрозу безопасности Израиля. А это, в свою очередь, диктует необходимость закрытия южной границы", - говорится в сообщении. Ключевыми требованиями Израиля в сфере безопасности, по которым не удается добиться консенсуса, является сохранение присутствия израильских сил в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта, чтобы исключить возможность контрабанды оружия для палестинского движения ХАМАС и контроль коридора Нецарим в центре сектора Газа с целью недопущения возвращения вооруженных палестинцев на север сектора. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. Переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе в Каире. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 40 тысяч, пострадали более 92,7 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/peregovory-1967113247.html

https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240815/provokatsii-1966240663.html

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в мире, израиль, египет, сша, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году