https://ria.ru/20240821/investproekty-1967594766.html

Владимиров: поддержку инвестпроектов через налоговые льготы нужно сохранять

Владимиров: поддержку инвестпроектов через налоговые льготы нужно сохранять - РИА Новости, 21.08.2024

Владимиров: поддержку инвестпроектов через налоговые льготы нужно сохранять

Механизм поддержки инвестпроектов через налоговые льготы необходимо сохранять обязательно, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:29

2024-08-21T16:29

2024-08-21T16:29

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938033169_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_dab6a35cb22a42fa7c4205acf9a3ece4.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Механизм поддержки инвестпроектов через налоговые льготы необходимо сохранять обязательно, заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. На заседании правительства края, прошедшего под председательством губернатора, рассмотрены результаты предоставляемых на территории региона налоговых льгот и преференций. Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, в крае применяется целый ряд налоговых льгот и преференций, направленных на стимулирование приоритетных видов деятельности и экономических сфер. В их числе: налоговые вычеты, пониженные ставки, полное освобождение от уплаты налога, уменьшение сумм к уплате и другие. За три предыдущих года налоговые расходы, связанные с льготами, увеличились на 50%. От 70% до 90% в их структуре занимают стимулирующие налоговые расходы, направленные на активизацию инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов. С 2022 года, в том числе за счет реализации краевых госпрограмм наибольшую государственную поддержку получила химическая отрасль Ставрополья, как наиболее динамично развивающийся сектор краевой экономики, в котором на данный момент реализуется ряд масштабных инвестиционных проектов. Большой объем налоговых льгот также направлен на поддержку сельского хозяйства и других ключевых для экономики региона отраслей. Стабильным остается объем социальных налоговых расходов, который в последние два года превышал 450 миллионов рублей. Это льготы отдельным категориям физических лиц по налогам на имущество, землю, транспортный налог. По итогам 2023 года такие льготы получили более 192 тысяч жителей края. "Объем инвестиций в основной капитал из года в год растет. Поэтому механизм поддержки инвестпроектов через налоговые льготы необходимо сохранять обязательно", – цитирует пресс-служба краевого правительства Владимирова. Глава края поручил главным распорядителям бюджетных средств до 16 сентября текущего года предоставить в Минфин края анализ неэффективных и невостребованных налоговых льгот.

https://ria.ru/20240523/blagoustroystvo-1947870959.html

https://ria.ru/20240627/byudzhet-1955863622.html

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, владимир владимиров, министерство финансов рф (минфин россии)