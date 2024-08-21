https://ria.ru/20240821/infljatsija-1967642950.html

Росстат оценил уровень недельной инфляции в России

Росстат оценил уровень недельной инфляции в России - РИА Новости, 21.08.2024

Росстат оценил уровень недельной инфляции в России

Недельная инфляция в России с 13 по 19 августа составила 0,04% после 0,05% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,15%, свидетельствуют... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T19:18

2024-08-21T19:18

2024-08-21T19:18

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Недельная инфляция в России с 13 по 19 августа составила 0,04% после 0,05% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 5,15%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 13 по 19 августа 2024 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,04%, с начала августа – 100,09%, с начала года – 105,15%", - говорится в документе. Снижение цен на плодоовощную продукцию ускорилось и в среднем было на уровне 1,4% после 0,9% на прошлой отчетной неделе. В том числе свекла подешевела на 3,8%, морковь - на 2,8%, картофель - на 2,6%, бананы - на 2%, яблоки - на 1,8%, помидоры - на 1,5%, лук - на 0,7%. При этом огурцы подорожали на 2,1%. На неделе с 13 по 19 августа также подорожали: сливочное масло - на 0,8%, ржаной хлеб - на 0,7%, свинина и мука - на 0,5%, молоко и вермишель - на 0,4%; вареные колбасы, мясные консервы для детского питания, мороженая рыба - на 0,3%; говядина, сосиски, сардельки, маргарин, подсолнечное масло, творог, сыры, пшеничный хлеб, рис и чай - на 0,2%; сметана, сахар, соль, гречка, пшено, макаронные изделия - на 0,1%. Подешевели фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,8%, баранина - на 0,3%, курятина и овощные консервы для детского питания - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, яйца и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное мыло, спички, гигиенические прокладки и детские подгузники - на 0,1%. Снизились цены на пеленки для новорожденных - на 0,3%, туалетную бумагу - на 0,2%, зубные пасты - на 0,1%. Также Росстат, как и неделей ранее, зафиксировал рост цен на обрезные доски - на 0,3%, плиты ДСП - на 0,1%. Смартфоны на неделе с 13 по 19 августа подешевели на 0,2%, электропылесосы - на 0,15%. Телевизоры, напротив, подорожали - на 0,2%. Стоимость нового отечественного автомобиля выросла на 1,3%, иностранного - не изменилась. Цены на автомобильный бензин прибавили 0,3%, на дизельное топливо - 0,14%. Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 1,3%. Росстат за период с 13 по 19 августа зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Сильнее всего подорожали препарат "Нимесулид" - на 0,5%, аллохол и противовирусный "Эргоферон" - на 0,3%, мазь "Левомеколь" и поливитамины - на 0,2%. Корвалол подешевел на 0,3%.

https://ria.ru/20240119/grechka-1922244696.html

https://ria.ru/20240821/ovoschi-1967642265.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)