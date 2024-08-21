https://ria.ru/20240821/gospodderzhka-1967624473.html

Господдержка челябинского агрокомплекса в 2024 году стала рекордной

Господдержка челябинского агрокомплекса в 2024 году стала рекордной - РИА Новости, 21.08.2024

Господдержка челябинского агрокомплекса в 2024 году стала рекордной

Челябинская область продолжает оказывать поддержку агропромышленному комплексу региона, и 2024 год стал рекордным по ее объемам, сообщил в среду глава региона... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:44

2024-08-21T17:44

2024-08-21T17:44

челябинская область

челябинск

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 авг – РИА Новости. Челябинская область продолжает оказывать поддержку агропромышленному комплексу региона, и 2024 год стал рекордным по ее объемам, сообщил в среду глава региона Алексей Текслер. По словам главы региона, в среду открылась юбилейная, 30-я, агровыставка, и уже 30 лет выставка - это не просто традиция, это большой праздник для жителей региона и аграриев. В свою очередь регион продолжает оказывать всю необходимую поддержку агросектору, и текущий год уже стал рекордным по объемам поддержки. "Мы выделили дополнительные субсидии на приобретение семян, благодаря чему посевная прошла успешно. Рекордные объемы субсидий на минеральные удобрения, а также на капитальное строительство. Будем увеличивать объем финансирования по этому направлению, так как есть потребность", - сказал Текслер. Также, по словам губернатора, в этом году в области большие планы по открытию знаковых объектов АПК. Это производство племенной продукции отечественного бройлерного кросса кур в Кизильском районе, проект реализуется при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, добавил он. Большие планы и по направлению животноводства – увеличение производства свинины в 2 раза. При этом регион традиционно лидирует в производстве макарон и круп: "Увелка" и "Макфа" намерены и далее наращивать объемы, отметил он. Глава региона пояснил, что агропромышленный комплекс, несмотря на все сложности, развивается активно. "Со стороны региона нашим аграриям оказывается вся необходимая помощь. Это вопрос продовольственной безопасности. Самое важное для любого человека – качественные продукты питания. В этом направлении продолжим работать", - сказал Текслер. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин пояснил, что по всем основным видам продовольствия Челябинская область является избыточной, и "мы понимаем, что объем потребления у нас значительно ниже, чем мы производим". "Поэтому для нас важно, чтобы работа была и дальше востребованной. Мы последние годы делаем усилия, чтобы увеличить объемы агроэкспорта, и на это ориентируем и крупные компании, и небольшие предприятия. Есть интерес у стран африканского континента получать нашу продукцию – Тунис, Алжир. Однозначно для нас перспективным является рынок Китая - он, по сути, необъятен. И здесь нужно делать расширения в области логистики… Мы сейчас уже видим новые направления. Нам необходимо усиливать свои позиции в развитии птицеводства, племенного животноводства, молочного", - сказал он журналистам. Владелец сыроварни "Иван-сыр" из города Верхнеуральск Иван Шиманов пояснил, что занимается сыроделанием с 2015 года. "В настоящее время работает порядка 20 человек, делают более 30 видов продукции, в том числе йогурты. Продаем продукцию достаточно широко – Екатеринбург, Челябинск, Белорецк, Магнитогорск. Иногда отправляем в Уфу. Есть свой магазин. Сегодня главная проблема – трудовой ресурс. Городок маленький, молодежь старается уехать в большие города. Также в области достаточно мало учебных заведений, которые готовили бы для нашей отрасли – технологов, сыроделов, переработчиков молока. Мы как производители налог платим 7% вместо 15%. У нас все хорошо, тихонько развиваемся", - рассказал он журналистам. По данным министерства сельского хозяйства региона, 30-я юбилейная выставка "Агро-2024" будет работать в Челябинске с 21 по 23 августа у ледовой арены "Трактор". В рамках ярмарки сельскохозяйственные производители со всего региона представили на продажу и дегустацию мед, сыры, рыбу, мясо и другую продукцию. Традиционно на выставке действует сектор животноводства, где можно увидеть племенные породы скота.

https://ria.ru/20240613/selkhoznalog-1952684564.html

https://ria.ru/20240624/turizm-1955130493.html

https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

челябинск, алексей текслер