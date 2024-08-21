https://ria.ru/20240821/germaniya-1967448596.html
Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии
Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии - РИА Новости, 21.08.2024
Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии
Попытки министерства обороны Германии обосновать традиционную связь бундесвера с военнослужащими вермахта связана с намерением повысить боеготовность... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T03:40
2024-08-21T03:40
2024-08-21T03:40
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борис писториус
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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Попытки министерства обороны Германии обосновать традиционную связь бундесвера с военнослужащими вермахта связана с намерением повысить боеготовность вооруженных сил страны, подобная воинственная риторика усилилась с начала конфликта на Украине, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Ранее министерство обороны Германии выпустило дополнение к документу, регламентирующему "культуру памяти" в немецкий войсках. В список внесли достойных подражания военных офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. Позже - после общественной критики - ведомство отменило дополнение. "Большинство населения Германии по-прежнему испытывает очень большое беспокойство в связи с культивацией воинственной риторики, которая набрала огромные обороты с начала войны на Украине", - сообщил Розе. По его словам, частью текущей пропаганды возрождения боеспособности армии является не только провозглашенная министром обороны Борисом Писториусом "готовность к войне", но и поиск традиционных смыслов. "Предпринимаются попытки "возродить" связь с прискорбными традициями вермахта, что раньше считалось преодоленным этапом", - говорит эксперт. Розе напомнил, что в 90-е годы вермахт был признан "недостойным почитания", так как существовал консенсус о том, что гитлеровская армия была одной из основных опор нацистского режима. В то же время, констатирует Розе, в армии и обществе до сих пор есть сторонники идеи, что не замешанные напрямую в преступления офицеры достойны уважения в качестве "солидных ремесленников войны". "Бундесвер сооснован старыми членами вермахта и в некоторых случаях СС. В армии ГДР они тоже работали, но их достаточно быстро исключили, в то время как в ФРГ они служили вплоть до 80-х годов. Я сам пошел служить в 1977 году, и некоторые мои начальники были старыми офицерами вермахта - разумеется, они не хотели, чтобы их служба во время Второй мировой войны оказалась на свалке истории", - рассказывает Розе. Офицер в отставке полагает, что министерство решило дать заднюю в вопросе почитания офицеров из-за шквала критики на фоне более важных задач по модернизации армии и увеличению ее состава. Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель минобороны Германии Арне Коллац подтвердил затем, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого. В список попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП подводник Эрих Топп и 22 других, "порождающих традиции персон", служивших в Вермахте.
https://ria.ru/20240812/natsisty-1965787398.html
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в мире, германия, украина, борис писториус, бундесвер германии
В мире, Германия, Украина, Борис Писториус, Бундесвер Германии
Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии
Юрген Розе: попытки реабилитации вермахта усилились из-за конфликта на Украине
БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Попытки министерства обороны Германии обосновать традиционную связь бундесвера с военнослужащими вермахта связана с намерением повысить боеготовность вооруженных сил страны, подобная воинственная риторика усилилась с начала конфликта на Украине, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
Ранее министерство обороны Германии выпустило дополнение к документу, регламентирующему "культуру памяти" в немецкий войсках. В список внесли достойных подражания военных офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. Позже - после общественной критики - ведомство отменило дополнение.
"Большинство населения Германии по-прежнему испытывает очень большое беспокойство в связи с культивацией воинственной риторики, которая набрала огромные обороты с начала войны на Украине", - сообщил Розе.
По его словам, частью текущей пропаганды возрождения боеспособности армии является не только провозглашенная министром обороны Борисом Писториусом
"готовность к войне", но и поиск традиционных смыслов. "Предпринимаются попытки "возродить" связь с прискорбными традициями вермахта, что раньше считалось преодоленным этапом", - говорит эксперт.
Розе напомнил, что в 90-е годы вермахт был признан "недостойным почитания", так как существовал консенсус о том, что гитлеровская армия была одной из основных опор нацистского режима. В то же время, констатирует Розе, в армии и обществе до сих пор есть сторонники идеи, что не замешанные напрямую в преступления офицеры достойны уважения в качестве "солидных ремесленников войны".
"Бундесвер
сооснован старыми членами вермахта и в некоторых случаях СС. В армии ГДР они тоже работали, но их достаточно быстро исключили, в то время как в ФРГ они служили вплоть до 80-х годов. Я сам пошел служить в 1977 году, и некоторые мои начальники были старыми офицерами вермахта - разумеется, они не хотели, чтобы их служба во время Второй мировой войны оказалась на свалке истории", - рассказывает Розе.
Офицер в отставке полагает, что министерство решило дать заднюю в вопросе почитания офицеров из-за шквала критики на фоне более важных задач по модернизации армии и увеличению ее состава.
Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель минобороны Германии Арне Коллац подтвердил затем, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого.
В список попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП подводник Эрих Топп и 22 других, "порождающих традиции персон", служивших в Вермахте.