https://ria.ru/20240821/germaniya-1967448596.html

Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии

Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии - РИА Новости, 21.08.2024

Эксперт объяснил, почему в Германии усилили воинственную риторику в армии

Попытки министерства обороны Германии обосновать традиционную связь бундесвера с военнослужащими вермахта связана с намерением повысить боеготовность... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T03:40

2024-08-21T03:40

2024-08-21T03:40

в мире

германия

украина

борис писториус

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 21 авг - РИА Новости. Попытки министерства обороны Германии обосновать традиционную связь бундесвера с военнослужащими вермахта связана с намерением повысить боеготовность вооруженных сил страны, подобная воинственная риторика усилилась с начала конфликта на Украине, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Ранее министерство обороны Германии выпустило дополнение к документу, регламентирующему "культуру памяти" в немецкий войсках. В список внесли достойных подражания военных офицеров вермахта, некоторые из которых состояли в СС и НСДАП. Позже - после общественной критики - ведомство отменило дополнение. "Большинство населения Германии по-прежнему испытывает очень большое беспокойство в связи с культивацией воинственной риторики, которая набрала огромные обороты с начала войны на Украине", - сообщил Розе. По его словам, частью текущей пропаганды возрождения боеспособности армии является не только провозглашенная министром обороны Борисом Писториусом "готовность к войне", но и поиск традиционных смыслов. "Предпринимаются попытки "возродить" связь с прискорбными традициями вермахта, что раньше считалось преодоленным этапом", - говорит эксперт. Розе напомнил, что в 90-е годы вермахт был признан "недостойным почитания", так как существовал консенсус о том, что гитлеровская армия была одной из основных опор нацистского режима. В то же время, констатирует Розе, в армии и обществе до сих пор есть сторонники идеи, что не замешанные напрямую в преступления офицеры достойны уважения в качестве "солидных ремесленников войны". "Бундесвер сооснован старыми членами вермахта и в некоторых случаях СС. В армии ГДР они тоже работали, но их достаточно быстро исключили, в то время как в ФРГ они служили вплоть до 80-х годов. Я сам пошел служить в 1977 году, и некоторые мои начальники были старыми офицерами вермахта - разумеется, они не хотели, чтобы их служба во время Второй мировой войны оказалась на свалке истории", - рассказывает Розе. Офицер в отставке полагает, что министерство решило дать заднюю в вопросе почитания офицеров из-за шквала критики на фоне более важных задач по модернизации армии и увеличению ее состава. Ранее ряд немецких СМИ опубликовал выдержки из внутренней рассылки генерал-лейтенанта Кая Роршнайдера, согласно которым министерство обороны Германии намерено расширить составленный в 2018 году "указ о традициях", который регламентирует "культуру памяти" в немецких войсках. Представитель минобороны Германии Арне Коллац подтвердил затем, что в указе намерены впервые начать чтить - наравне с участниками сопротивления нацистскому режиму - память некоторых членов вермахта, которые после падения Третьего рейха участвовали в построении новой армии ФРГ и открыто дистанцировались от своего прошлого. В список попали такие личности, как нацистский летчик-ас Эрих Хартманн, состоявший в СС и НСДАП подводник Эрих Топп и 22 других, "порождающих традиции персон", служивших в Вермахте.

https://ria.ru/20240812/natsisty-1965787398.html

https://ria.ru/20240507/bundesver-1944282181.html

https://ria.ru/20231210/frg-1914916286.html

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в мире, германия, украина, борис писториус, бундесвер германии