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СМИ: вероятность оккупации Газы может обеспокоить мировое сообщество - РИА Новости, 21.08.2024
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22:06 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/gaza-1967667417.html
СМИ: вероятность оккупации Газы может обеспокоить мировое сообщество
СМИ: вероятность оккупации Газы может обеспокоить мировое сообщество - РИА Новости, 21.08.2024
СМИ: вероятность оккупации Газы может обеспокоить мировое сообщество
Вероятность контроля Израилем ключевых объектов в секторе Газа и повторная оккупация им анклава может обеспокоить мировое сообщество, сообщает издание Wall... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T22:06
2024-08-21T22:06
израиль
египет
катар
абдель фаттах ас-сиси
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вероятность контроля Израилем ключевых объектов в секторе Газа и повторная оккупация им анклава может обеспокоить мировое сообщество, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Представление о том, что Израиль контролирует ключевые объекты в секторе Газа, такие как контрольно-пропускной пункт Рафах, может также вызвать обеспокоенность среди международного сообщества по поводу того, что Израиль повторно оккупирует сектор Газа", - говорится в сообщении. Как заявил изданию неназванный израильский чиновник, за пределами Израиля существуют опасения, что намерения Израиля взять под контроль ключевые объекты в анклаве являются "началом израильского суверенитета в секторе Газа". Издание пишет, что Израиль давно заявлял, что под Филадельфийским коридором якобы существуют тоннели, через которые представители палестинского движения ХАМАС переправляют оружие между Египтом и сектором Газа. Источники сообщили изданию, что, по словам израильских военных лидеров, войскам не обязательно физически находиться в этих местах, чтобы иметь возможность контролировать их. Вместо этого, по словам источников, датчики могут предупреждать о попытках строительства туннелей, которые они могут пресечь с помощью "целевых рейдов". Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС сообщало, что Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей ХАМАС. На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия. В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
https://ria.ru/20240821/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240819/netanyakhu-1967189115.html
https://ria.ru/20240818/izrail-1966913468.html
израиль
египет
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израиль, египет, катар, абдель фаттах ас-сиси, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Египет, Катар, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: вероятность оккупации Газы может обеспокоить мировое сообщество

WSJ: вероятность оккупации Израилем Газы может обеспокоить мировое сообщество

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вероятность контроля Израилем ключевых объектов в секторе Газа и повторная оккупация им анклава может обеспокоить мировое сообщество, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Представление о том, что Израиль контролирует ключевые объекты в секторе Газа, такие как контрольно-пропускной пункт Рафах, может также вызвать обеспокоенность среди международного сообщества по поводу того, что Израиль повторно оккупирует сектор Газа", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Как заявил изданию неназванный израильский чиновник, за пределами Израиля существуют опасения, что намерения Израиля взять под контроль ключевые объекты в анклаве являются "началом израильского суверенитета в секторе Газа".
Издание пишет, что Израиль давно заявлял, что под Филадельфийским коридором якобы существуют тоннели, через которые представители палестинского движения ХАМАС переправляют оружие между Египтом и сектором Газа. Источники сообщили изданию, что, по словам израильских военных лидеров, войскам не обязательно физически находиться в этих местах, чтобы иметь возможность контролировать их. Вместо этого, по словам источников, датчики могут предупреждать о попытках строительства туннелей, которые они могут пресечь с помощью "целевых рейдов".
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС сообщало, что Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей ХАМАС.
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Нетаньяху раскрыл подробности готовящейся сделки с ХАМАС по заложникам
19 августа, 20:56
На прошлой неделе в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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Нетаньяху рассказал, как можно вернуть заложников ХАМАС
18 августа, 17:22
 
ИзраильЕгипетКатарАбдель Фаттах ас-СисиХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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