СМИ: вероятность оккупации Газы может обеспокоить мировое сообщество
WSJ: вероятность оккупации Израилем Газы может обеспокоить мировое сообщество
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Вероятность контроля Израилем ключевых объектов в секторе Газа и повторная оккупация им анклава может обеспокоить мировое сообщество, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Представление о том, что Израиль контролирует ключевые объекты в секторе Газа, такие как контрольно-пропускной пункт Рафах, может также вызвать обеспокоенность среди международного сообщества по поводу того, что Израиль повторно оккупирует сектор Газа", - говорится в сообщении.
Как заявил изданию неназванный израильский чиновник, за пределами Израиля существуют опасения, что намерения Израиля взять под контроль ключевые объекты в анклаве являются "началом израильского суверенитета в секторе Газа".
Издание пишет, что Израиль давно заявлял, что под Филадельфийским коридором якобы существуют тоннели, через которые представители палестинского движения ХАМАС переправляют оружие между Египтом и сектором Газа. Источники сообщили изданию, что, по словам израильских военных лидеров, войскам не обязательно физически находиться в этих местах, чтобы иметь возможность контролировать их. Вместо этого, по словам источников, датчики могут предупреждать о попытках строительства туннелей, которые они могут пресечь с помощью "целевых рейдов".
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на арабских посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС сообщало, что Израиль настаивает на сооружении стены у Филадельфийского коридора на границе сектора Газа и Египта для предотвращения строительства тоннелей ХАМАС.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.
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