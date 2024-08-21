https://ria.ru/20240821/gaza-1967439075.html

Армия Израиля утверждает, что ХАМАС держал тела заложников в туннеле

Армия Израиля утверждает, что ХАМАС держал тела заложников в туннеле - РИА Новости, 21.08.2024

Армия Израиля утверждает, что ХАМАС держал тела заложников в туннеле

Армия обороны Израиля утверждает, что палестинское движение ХАМАС держало тела шестерых заложников в туннеле под бывшей гуманитарной зоной в районе города... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T00:30

2024-08-21T00:30

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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что палестинское движение ХАМАС держало тела шестерых заложников в туннеле под бывшей гуманитарной зоной в районе города Хан-Юнис на юге сектора Газа. Ранее советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман сообщил, что израильские военные обнаружили и вернули в Израиль тела еще шестерых заложников, погибших в плену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как отметил Гендельман, все шестеро погибших заложников - израильские граждане. "ХАМАС удерживал тела этих шести заложников в туннеле под городом Хан-Юнис, в районе, который ранее был частью гуманитарной зоны", - следует из сообщения армии в её Telegram-канале. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240820/gaza-1967435087.html

https://ria.ru/20240820/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, россия, москва, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина