Рейтинг@Mail.ru
Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 21.08.2024 (обновлено: 22:41 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/fotografii--1967655564.html
Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным
Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным - РИА Новости, 21.08.2024
Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным
Дети главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали в социальной сети Instagram* свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T20:38
2024-08-21T22:41
рамзан кадыров
владимир путин
грозный
северо-кавказский федеральный округ
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967653553_0:73:476:341_1920x0_80_0_0_4d7207fb53a45ada13b9216edcfd157c.jpg
ГРОЗНЫЙ, 21 авг - РИА Новости. Дети главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали в социальной сети Instagram* свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА Новости.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, после чего приехал в Чечню. В Чечне президент РФ посетил могилу первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, осмотрел макет нового района Грозного, названного в честь президента РФ, ознакомился с работой Российского университета спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправятся в зону СВО. Также Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым."Моё первое фото с Президентом России. Это было очень волнительно для меня. И не только потому, что я рядом с Главой государства, который посетил Грозный, но и потому, что я знаю, как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни", - написала старшая дочь Рамзана Кадырова, зампредседателя правительства Чечни Айшат Кадырова к фотографии.Другая дочь Кадырова - помощник главы Чечни, заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова также опубликовала фото с Путиным и написала, что для нее это не просто фотография с "главой самой сильной державы в мире", а важный и значимый момент в жизни."Очень волнительно от осознания того, что именно Владимир Владимирович был опорой моему Дедушке (первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову - ред.) в самые сложные времена. А сегодня дает высокую оценку достижениям, которых удалось достичь, следуя его Пути", - написала она.В своих сторис фотографии с Путиным также опубликовали министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров и первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики Хадижат Кадырова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html
https://ria.ru/20240820/putin-1967424295.html
грозный
северо-кавказский федеральный округ
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967653553_0:52:476:409_1920x0_80_0_0_a8daef5b96a963166249b20738cf35df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рамзан кадыров, владимир путин, грозный, северо-кавказский федеральный округ, россия, общество
Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Грозный, Северо-Кавказский Федеральный округ, Россия, Общество
Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным

Дети главы Чечни Кадырова выложили фотографии с президентом Путиным

© Фото : Dustum KadyrovСын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Dustum Kadyrov
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 16-летний Адам, опубликовал фотографию с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в республику
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 21 авг - РИА Новости. Дети главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали в социальной сети Instagram* свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА Новости.
Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, после чего приехал в Чечню. В Чечне президент РФ посетил могилу первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, осмотрел макет нового района Грозного, названного в честь президента РФ, ознакомился с работой Российского университета спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправятся в зону СВО. Также Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Чеченскую Республику - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как Кадыров
20 августа, 23:13
"Моё первое фото с Президентом России. Это было очень волнительно для меня. И не только потому, что я рядом с Главой государства, который посетил Грозный, но и потому, что я знаю, как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни", - написала старшая дочь Рамзана Кадырова, зампредседателя правительства Чечни Айшат Кадырова к фотографии.
Другая дочь Кадырова - помощник главы Чечни, заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова также опубликовала фото с Путиным и написала, что для нее это не просто фотография с "главой самой сильной державы в мире", а важный и значимый момент в жизни.
"Очень волнительно от осознания того, что именно Владимир Владимирович был опорой моему Дедушке (первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову - ред.) в самые сложные времена. А сегодня дает высокую оценку достижениям, которых удалось достичь, следуя его Пути", - написала она.
В своих сторис фотографии с Путиным также опубликовали министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров и первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики Хадижат Кадырова.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могиле первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в селе Ахмат-юрт в Чеченской Республике. 20 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Путин рассказал, что Ахмат-Хаджи Кадыров был его другом
20 августа, 21:39
 
Рамзан КадыровВладимир ПутинГрозныйСеверо-Кавказский Федеральный округРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала