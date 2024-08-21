https://ria.ru/20240821/fotografii--1967655564.html

Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным

Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным - РИА Новости, 21.08.2024

Дети Кадырова опубликовали в соцсетях свои фотографии с Путиным

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали в социальной сети Instagram* свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:38

2024-08-21T20:38

2024-08-21T22:41

рамзан кадыров

владимир путин

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северо-кавказский федеральный округ

россия

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ГРОЗНЫЙ, 21 авг - РИА Новости. Дети главы Чечни Рамзана Кадырова опубликовали в социальной сети Instagram* свои фотографии с президентом России Владимиром Путиным, сообщает корреспондент РИА Новости.Путин во вторник в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, после чего приехал в Чечню. В Чечне президент РФ посетил могилу первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, осмотрел макет нового района Грозного, названного в честь президента РФ, ознакомился с работой Российского университета спецназа и пообщался с добровольцами, которые отправятся в зону СВО. Также Путин провел встречу с Рамзаном Кадыровым."Моё первое фото с Президентом России. Это было очень волнительно для меня. И не только потому, что я рядом с Главой государства, который посетил Грозный, но и потому, что я знаю, как много Владимир Владимирович сделал для моей родной Чечни", - написала старшая дочь Рамзана Кадырова, зампредседателя правительства Чечни Айшат Кадырова к фотографии.Другая дочь Кадырова - помощник главы Чечни, заместитель руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова также опубликовала фото с Путиным и написала, что для нее это не просто фотография с "главой самой сильной державы в мире", а важный и значимый момент в жизни."Очень волнительно от осознания того, что именно Владимир Владимирович был опорой моему Дедушке (первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадырову - ред.) в самые сложные времена. А сегодня дает высокую оценку достижениям, которых удалось достичь, следуя его Пути", - написала она.В своих сторис фотографии с Путиным также опубликовали министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров, начальник отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адам Кадыров и первый заместитель Руководителя Администрации Главы и Правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики Хадижат Кадырова.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240820/putin--1967434347.html

https://ria.ru/20240820/putin-1967424295.html

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рамзан кадыров, владимир путин, грозный, северо-кавказский федеральный округ, россия, общество