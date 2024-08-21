https://ria.ru/20240821/efimov-1967527072.html
Ефимов: в этом году в ТиНАО завершится реконструкция зданий двух школ
Ефимов: в этом году в ТиНАО завершится реконструкция зданий двух школ - РИА Новости, 21.08.2024
Ефимов: в этом году в ТиНАО завершится реконструкция зданий двух школ
До конца текущего года в Новой Москве планируют закончить реконструкцию корпусов школ в районах Краснопахорский и Бекасово, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T14:07
2024-08-21T14:07
2024-08-21T14:07
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владимир ефимов (правительство москвы)
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тинао
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. До конца текущего года в Новой Москве планируют закончить реконструкцию корпусов школ в районах Краснопахорский и Бекасово, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы № 1391 в деревне Яковлевское района Бекасово и школы № 2075 поселка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программу столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в зданиях уже провели монолитные работы. Также были установлены входные группы и оконные конструкции.В сообщении уточняется, что сейчас в зданиях проводят внутреннюю и внешнюю отделку. Кроме того, специалисты монтируют кровлю и инженерные системы.В школе в деревне Яковлевское дополнительно смогут учиться 550 ребят, а в школе в Красной Пахре - 300 . Для школьников обустроят современные кабинеты со всем необходимым им оборудованием.Также корпуса оснастят системами охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системами контроля и управления доступом. В зданиях будут размещены системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Для постов охраны предусмотрели средства досмотра и тревожную кнопку.Этапы реконструкции контролирует Мосгосстройнадзор.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, тинао, новая москва
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы, ТиНАО, Новая Москва
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. До конца текущего года в Новой Москве планируют закончить реконструкцию корпусов школ в районах Краснопахорский и Бекасово, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы № 1391 в деревне Яковлевское района Бекасово и школы № 2075 поселка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программу столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин
отметил, что в зданиях уже провели монолитные работы. Также были установлены входные группы и оконные конструкции.
В сообщении уточняется, что сейчас в зданиях проводят внутреннюю и внешнюю отделку. Кроме того, специалисты монтируют кровлю и инженерные системы.
В школе в деревне Яковлевское дополнительно смогут учиться 550 ребят, а в школе в Красной Пахре - 300 . Для школьников обустроят современные кабинеты со всем необходимым им оборудованием.
Также корпуса оснастят системами охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системами контроля и управления доступом. В зданиях будут размещены системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Для постов охраны предусмотрели средства досмотра и тревожную кнопку.
Этапы реконструкции контролирует Мосгосстройнадзор
.