https://ria.ru/20240821/efimov-1967527072.html

Ефимов: в этом году в ТиНАО завершится реконструкция зданий двух школ

Ефимов: в этом году в ТиНАО завершится реконструкция зданий двух школ - РИА Новости, 21.08.2024

Ефимов: в этом году в ТиНАО завершится реконструкция зданий двух школ

До конца текущего года в Новой Москве планируют закончить реконструкцию корпусов школ в районах Краснопахорский и Бекасово, сообщил заммэра Москвы по... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T14:07

2024-08-21T14:07

2024-08-21T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

тинао

новая москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951252880_0:124:2182:1351_1920x0_80_0_0_fbb6f639fdf6c5a5ccbe7ee5e17c3476.jpg

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. До конца текущего года в Новой Москве планируют закончить реконструкцию корпусов школ в районах Краснопахорский и Бекасово, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."До конца этого года планируется закончить работы по реконструкции в зданиях школы № 1391 в деревне Яковлевское района Бекасово и школы № 2075 поселка Красная Пахра Краснопахорского района. Все работы выполняются за счет средств, заложенных в адресную инвестиционную программу столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В свою очередь руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что в зданиях уже провели монолитные работы. Также были установлены входные группы и оконные конструкции.В сообщении уточняется, что сейчас в зданиях проводят внутреннюю и внешнюю отделку. Кроме того, специалисты монтируют кровлю и инженерные системы.В школе в деревне Яковлевское дополнительно смогут учиться 550 ребят, а в школе в Красной Пахре - 300 . Для школьников обустроят современные кабинеты со всем необходимым им оборудованием.Также корпуса оснастят системами охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системами контроля и управления доступом. В зданиях будут размещены системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Для постов охраны предусмотрели средства досмотра и тревожную кнопку.Этапы реконструкции контролирует Мосгосстройнадзор.

https://ria.ru/20240821/torgi-1967424777.html

https://ria.ru/20240820/efimov-1967297923.html

москва

тинао

новая москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы, тинао, новая москва