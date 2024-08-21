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Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2024
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12:48 21.08.2024 (обновлено: 15:25 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/dtp-1967528439.html
Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие
Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2024
Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие
Семь человек, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке, сообщило в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T12:48
2024-08-21T15:25
происшествия
владивосток
россия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД РФ по региону. Авария, по данным полиции, произошла в районе дома №1 на улице Клары Цеткин во Владивостоке: столкнулись автобус Renault Master под управлением 51-летнего водителя и большегруз Freightliner под управлением 62-летнего мужчины. "По предварительным данным, травмы получили пятеро взрослых и двое детей. Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении. На место ДТП прибыли руководители краевой и городской Госавтоинспекции, инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада медиков, информирует УМВД.Позже в полиции рассказали РИА Новости о состоянии пострадавших. "Пострадавшие, предварительно, получили сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Тяжёлых травм нет", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
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происшествия, владивосток, россия, приморский край
Происшествия, Владивосток, Россия, Приморский край
Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие

Во Владивостоке семь человек пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом

© Фото : Полиция Приморья/TelegramДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке
ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Полиция Приморья/Telegram
ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД РФ по региону.
Авария, по данным полиции, произошла в районе дома №1 на улице Клары Цеткин во Владивостоке: столкнулись автобус Renault Master под управлением 51-летнего водителя и большегруз Freightliner под управлением 62-летнего мужчины.
«
"По предварительным данным, травмы получили пятеро взрослых и двое детей. Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.
На место ДТП прибыли руководители краевой и городской Госавтоинспекции, инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада медиков, информирует УМВД.
Позже в полиции рассказали РИА Новости о состоянии пострадавших. "Пострадавшие, предварительно, получили сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Тяжёлых травм нет", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияВладивостокРоссияПриморский край
 
 
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