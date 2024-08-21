https://ria.ru/20240821/dtp-1967528439.html

Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие

Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие - РИА Новости, 21.08.2024

Во Владивостоке автобус столкнулся с большегрузом, есть пострадавшие

Семь человек, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке, сообщило в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T12:48

2024-08-21T12:48

2024-08-21T15:25

происшествия

владивосток

россия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 21 авг – РИА Новости. Семь человек, в том числе двое детей, по предварительным данным, пострадали в ДТП с автобусом и большегрузом во Владивостоке, сообщило в своём Тelegram-канале УМВД РФ по региону. Авария, по данным полиции, произошла в районе дома №1 на улице Клары Цеткин во Владивостоке: столкнулись автобус Renault Master под управлением 51-летнего водителя и большегруз Freightliner под управлением 62-летнего мужчины. "По предварительным данным, травмы получили пятеро взрослых и двое детей. Сотрудники полиции работают на месте автоаварии. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении. На место ДТП прибыли руководители краевой и городской Госавтоинспекции, инспекторы дорожно-патрульной службы, бригада медиков, информирует УМВД.Позже в полиции рассказали РИА Новости о состоянии пострадавших. "Пострадавшие, предварительно, получили сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Тяжёлых травм нет", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

владивосток

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, россия, приморский край