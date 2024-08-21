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Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 21.08.2024 (обновлено: 13:16 21.08.2024)
https://ria.ru/20240821/chemezov-1967535395.html
Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине
Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.08.2024
Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине
Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Reuters. "В... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T13:13
2024-08-21T13:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей чемезов
ростех
в мире
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Reuters. "В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — сказал он. Гендиректор "Ростеха" добавил, что чем дольше идет конфликт между Россией и Украиной, тем выше риск, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт. Чемезов считает странным, что страны Запада не понимают, насколько это для них обременительно.Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.
https://ria.ru/20240821/rossiya-1967471325.html
https://ria.ru/20240821/ukraina-1967489937.html
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украина, россия, сергей чемезов, ростех, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Чемезов, Ростех, В мире
Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине

Чемезов заявил, что РФ чувствует себя уверенно на третий год СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Reuters.

"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — сказал он.
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Гендиректор "Ростеха" добавил, что чем дольше идет конфликт между Россией и Украиной, тем выше риск, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт. Чемезов считает странным, что страны Запада не понимают, насколько это для них обременительно.

Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ЧемезовРостехВ мире
 
 
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