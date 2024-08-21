https://ria.ru/20240821/chemezov-1967535395.html

Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине

Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине - РИА Новости, 21.08.2024

Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине

Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Reuters. "В... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T13:13

2024-08-21T13:13

2024-08-21T13:16

специальная военная операция на украине

украина

россия

сергей чемезов

ростех

в мире

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МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Reuters. "В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — сказал он. Гендиректор "Ростеха" добавил, что чем дольше идет конфликт между Россией и Украиной, тем выше риск, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт. Чемезов считает странным, что страны Запада не понимают, насколько это для них обременительно.Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.

https://ria.ru/20240821/rossiya-1967471325.html

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украина, россия, сергей чемезов, ростех, в мире