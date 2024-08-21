Чемезов сделал заявление о конфликте на Украине
Чемезов заявил, что РФ чувствует себя уверенно на третий год СВО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Россия хорошо себя чувствует на третий год спецоперации на Украине, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью Reuters.
"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — сказал он.
"В ситуации, когда Запад под эгидой США провоцирует войну, мы должны быть готовы. Идет третий год специальной операции, Россия чувствует себя уверенно", — сказал он.
Гендиректор "Ростеха" добавил, что чем дольше идет конфликт между Россией и Украиной, тем выше риск, что весь мир будет втянут в глобальный конфликт. Чемезов считает странным, что страны Запада не понимают, насколько это для них обременительно.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.
Министр финансов Антон Силуанов, выступая на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в середине августа, заявил, что крепкий финансовый щит позволяет экономике России справляться с давлением недружественных стран, более того, российская экономика растет.