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Бречалов вручил благодарность президента РФ директору Ижевского колледжа

Бречалов вручил благодарность президента РФ директору Ижевского колледжа - РИА Новости, 21.08.2024

Бречалов вручил благодарность президента РФ директору Ижевского колледжа

Глава Удмуртии Александр Бречалов на августовской конференции педагогов вручил учителям заслуженные награды, среди них - Благодарность президента Российской... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T20:03

2024-08-21T20:03

2024-08-21T20:03

удмуртская республика

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

владимир путин

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УФА, 21 авг — РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на августовской конференции педагогов вручил учителям заслуженные награды, среди них - Благодарность президента Российской Федерации директору Ижевского промышленно-экономического колледжа Хазрету Муссаеву, сообщает пресс-служба руководителя региона. Старт новому учебному году в Удмуртии дала Республиканская педагогическая конференция. Официальное открытие состоялось в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. Педагогов Удмуртии за работу поблагодарил глава республики Александр Бречалов, информирует пресс-служба. "Традиционно, для вас учебный год начинается не с 1 сентября, а с августовской педагогической конференции. Здесь вы определяете, как будет развиваться сфера образования в нашей республике, анализируете итоги прошлого учебного года, ставите цели на новый. Почти каждый третий житель Удмуртии - или преподает, или учится: в садах, школах, техникумах и вузах. Поэтому развитию отрасли образования мы уделяем пристальное внимание",- приводятся слова Бречалова. Он отметил, что с каждым годом в республике все больше ребят учатся в отремонтированных школах с новым, современным оборудованием. "С 2022 года мы отремонтировали уже 29 школ. Это большой и важный проект, который по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина продлили до 2030 года - я уверен, мы еще многое успеем сделать. В следующем году планируем открыть сразу 3 новых школы: в Пычанках, в Ижевске и в деревне Аксакшур. В этом году свои двери откроет долгожданная школа в микрорайоне Столичный", - рассказал Бречалов. Отдельные слова благодарности он выразил тем, кто обеспечивает образовательный процесс детям из новых территорий, проживающих с 2022 года в пунктах временного размещения. Также весной и летом этого года в Удмуртии находились дети из Белгородской области, которым тоже был организован учебный процесс и качественный летний отдых, добавили в пресс-службе. "Глава республики вручил педагогам заслуженные награды, среди них Благодарность президента Российской Федерации. Эту награду получил Хазрет Муссаев, директор Ижевского промышленно-экономического колледжа. Общий трудовой стаж работы Хазрета Асламбековича – 37 лет, из них в колледже 20 лет. Под его руководством проведена модернизация учебного процесса, существенно расширена материально-техническая база, открыты новые направления обучения",- говорится в релизе. Благодарности главы Удмуртской Республики также получили педагоги, воспитывающие защитников Отечества. Гвардии полковник Алексей Сапожников- воспитатель кадетских казачьих классов Игринской школы №5, участник боевых действий в Дагестане, Чечне, Южной Осетии, участник специальной военной операции. Награжден медалью Суворова, "За воинскую доблесть" и медалью "За отличие в боевой службе". Алексей Рылов – ветеран боевых действий СВО. Преподает историю в Нылгинской школе. Развивает подростковое объединение "Поисковый отряд "Штурман", рассказали в пресс-службе. В этом году тема августовской конференции - "Единство образовательного пространства - основа суверенитета системы образования". Президент страны Владимир Путин обозначил укрепление суверенитета России главной задачей, при этом он уточнил, что речь идет и об укреплении общественного суверенитета. Участники говорили о суверенной системе образования, о его содержании не только в предметной части, но и в части воспитания, отметили власти региона.

https://ria.ru/20231109/udmurtiya-1908310266.html

https://ria.ru/20231123/udmurtiya-1911363388.html

https://ria.ru/20231205/vystavka-1913955637.html

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Алёна Пава

ижевск, удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, владимир путин