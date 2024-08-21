https://ria.ru/20240821/bilayn-1967400515.html

Билайн бизнес запустил новые ИИ-функций для конструктора сайтов

Билайн бизнес запустил новые ИИ-функций для конструктора сайтов - РИА Новости, 21.08.2024

Билайн бизнес запустил новые ИИ-функций для конструктора сайтов

Билайн бизнес создал конструктор*, дающий возможность создавать сайты с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом". РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:00

2024-08-21T10:00

2024-08-21T10:00

билайн

вымпелком

технологии

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Билайн бизнес создал конструктор*, дающий возможность создавать сайты с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Это может быть как собственная визитка, так и полноценный интернет-магазин или многостраничный портал. Процесс создания страниц занимает всего несколько минут. Для этого требуется лишь выбрать тип сайта и ввести несколько предложений о своем бизнесе — на основании этих данных и будет создана страница. Система автоматически сгенерирует и разместит все блоки и модули, сопроводив их дизайном — от пользователя сервиса требуется лишь выбрать шрифт и цветовую схему будущего портала, говорится в сообщении.Сервис экономит не только десятки часов, которые требовались на создание раньше, но и бюджет, расходуемый на оплату агентства или разработчиков.При создании интернет-магазина можно всего в несколько кликов перенести список своих товаров с некоторых маркетплейсов. Причем на странице появятся не только наименования, но и фотографии с ценами в полноценной интерактивной витрине. Это поможет владельцам магазинов создать для себя дополнительный канал продаж и разместить более подробную информацию о товарах.Аналогично, всего в несколько кликов можно оформить заявку на услуги по подключению интернет-эквайринг для платежей от клиентов или запуск рекламной кампанию. Ориентироваться во всем этом поможет интуитивно понятная CRM-система (система управления взаимоотношениями с клиентами) и интерактивная аналитическая панель с подробной аналитикой, добавили в пресс-службе.Конструктор доступен на платформе One Бизнес* ("Единый бизнес").*Все сервисы, перечисленные в тексте, соответствуют возрастному ограничению 18+.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLtX1JgfMi

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, вымпелком, технологии