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Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске - РИА Новости, 21.08.2024
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21:42 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/bastrykin--1967664097.html
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске - РИА Новости, 21.08.2024
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:42
2024-08-21T21:42
происшествия
мурманск
россия
мурманская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК России. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Мурманске при выполнении журналистом местного издания редакционного задания его ударил неизвестный мужчина... Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Мурманской области Федору Блюдёнову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что следователи проводили по данному факту проверку, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. По сообщениям СМИ стало известно о намерении обжаловать данное решение.
https://rsport.ria.ru/20240707/iznasilovanie-1958073120.html
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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске

СК РФ: Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске

© Фото : Пресс-служба СК РФАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК России.
"В средствах массовой информации сообщалось, что в Мурманске при выполнении журналистом местного издания редакционного задания его ударил неизвестный мужчина... Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Мурманской области Федору Блюдёнову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что следователи проводили по данному факту проверку, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. По сообщениям СМИ стало известно о намерении обжаловать данное решение.
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ПроисшествияМурманскРоссияМурманская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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