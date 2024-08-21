https://ria.ru/20240821/bastrykin--1967664097.html

Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске

Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске - РИА Новости, 21.08.2024

Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T21:42

2024-08-21T21:42

2024-08-21T21:42

происшествия

мурманск

россия

мурманская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:284:2794:1856_1920x0_80_0_0_70feb3faa5a1844f21a36c5349cbe046.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК России. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Мурманске при выполнении журналистом местного издания редакционного задания его ударил неизвестный мужчина... Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Мурманской области Федору Блюдёнову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что следователи проводили по данному факту проверку, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. По сообщениям СМИ стало известно о намерении обжаловать данное решение.

https://rsport.ria.ru/20240707/iznasilovanie-1958073120.html

мурманск

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мурманск, россия, мурманская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)