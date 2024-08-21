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Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске - РИА Новости, 21.08.2024
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T21:42
2024-08-21T21:42
2024-08-21T21:42
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МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале СК России. "В средствах массовой информации сообщалось, что в Мурманске при выполнении журналистом местного издания редакционного задания его ударил неизвестный мужчина... Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Мурманской области Федору Блюдёнову возбудить уголовное дело и доложить о ходе расследования", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что следователи проводили по данному факту проверку, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. По сообщениям СМИ стало известно о намерении обжаловать данное решение.
https://rsport.ria.ru/20240707/iznasilovanie-1958073120.html
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происшествия, мурманск, россия, мурманская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мурманск, Россия, Мурманская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске
СК РФ: Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске