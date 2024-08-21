Рейтинг@Mail.ru
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости - РИА Новости, 21.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:01 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/avtovaz-1967475747.html
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости - РИА Новости, 21.08.2024
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости
"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T10:01
2024-08-21T10:01
экономика
авто
кострома
тольятти
ижевск
автоваз
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
renault s.a
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913081806_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_ac40e3cb3ecc9aa702ee405ab007abc1.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и света и появились принципиально новые функции, говорится в сообщении компании. "На "АвтоВАЗе" стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" уточнили, что речь идет о системе ESC российской компании "Итэлма" (завод в Костроме). Система курсовой устойчивости объединяет несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически, напомнили в компании. В перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto. Кроме того, автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна. "Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары – также светодиодные, и с функцией подсветки поворота… Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла", - добавил автопроизводитель. О сроках начала продаж и ценах на обновлённые Lada Vesta в компании пообещали позднее объявить дополнительно. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их весной 2023 года ФГУП "НАМИ".
https://ria.ru/20240228/m-1929924533.html
https://ria.ru/20240408/avtovaz-1938514300.html
https://ria.ru/20240329/avtovaz-1936584497.html
кострома
тольятти
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913081806_57:0:945:666_1920x0_80_0_0_cd892aa15527ac08f32ca0fc207397c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, кострома, тольятти, ижевск, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault s.a, lada vesta, renault clio
Экономика, Авто, Кострома, Тольятти, Ижевск, АвтоВАЗ, Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ", Renault S.A, Lada Vesta, Renault Clio
"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC

LADA Vesta цвет "Платина"
LADA Vesta цвет Платина - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
LADA Vesta цвет "Платина". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и света и появились принципиально новые функции, говорится в сообщении компании.
«
"На "АвтоВАЗе" стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы", - отмечается в сообщении.
Посетитель рассматривает автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Vesta с "автоматом"
28 февраля, 10:40
В "АвтоВАЗе" уточнили, что речь идет о системе ESC российской компании "Итэлма" (завод в Костроме).
Система курсовой устойчивости объединяет несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически, напомнили в компании.
В перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto. Кроме того, автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна.
"Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары – также светодиодные, и с функцией подсветки поворота… Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла", - добавил автопроизводитель.
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
В России возобновили производство Lada Granta с автоматической трансмиссией
8 апреля, 10:32
О сроках начала продаж и ценах на обновлённые Lada Vesta в компании пообещали позднее объявить дополнительно.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их весной 2023 года ФГУП "НАМИ".
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"АвтоВАЗ" начал сборку Lada в Азербайджане
29 марта, 11:40
 
ЭкономикаАвтоКостромаТольяттиИжевскАвтоВАЗНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Renault S.ALada VestaRenault Clio
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала