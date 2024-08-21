https://ria.ru/20240821/avtovaz-1967475747.html

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости - РИА Новости, 21.08.2024

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T10:01

2024-08-21T10:01

2024-08-21T10:01

экономика

авто

кострома

тольятти

ижевск

автоваз

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

renault s.a

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913081806_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_ac40e3cb3ecc9aa702ee405ab007abc1.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с системой курсовой устойчивости ESC, также вернулись комплектации с боковыми подушками безопасности, датчиками дождя и света и появились принципиально новые функции, говорится в сообщении компании. "На "АвтоВАЗе" стартовал выпуск Lada Vesta в обновленных комплектациях: вновь, начиная с базовых версий, в автомобили устанавливается система курсовой устойчивости ESC. Помимо возвращенных опций, появились и принципиально новые для Lada системы", - отмечается в сообщении. В "АвтоВАЗе" уточнили, что речь идет о системе ESC российской компании "Итэлма" (завод в Костроме). Система курсовой устойчивости объединяет несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. ESC позволяет отключить часть функций нажатием кнопки, но при достижении скорости 57 км/час они вновь активируются автоматически, напомнили в компании. В перечень возвращенных опций также вошли боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом Auto. Кроме того, автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна. "Впервые в штатном исполнении на автомобилях Lada появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида. Комплект светодиодной оптики Lada Vesta дополнили противотуманные фары – также светодиодные, и с функцией подсветки поворота… Lada Vesta стала еще более приспособленной к российскому климату: автомобиль получил обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла", - добавил автопроизводитель. О сроках начала продаж и ценах на обновлённые Lada Vesta в компании пообещали позднее объявить дополнительно. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Сейчас в линейке Lada четыре семейства моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Акционерный капитал компания не раскрывает, однако в середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,7%) в госсобственность РФ в лице ФГУП "НАМИ". Оставшимися 32,3% акций владел "Ростех", который также передал их весной 2023 года ФГУП "НАМИ".

https://ria.ru/20240228/m-1929924533.html

https://ria.ru/20240408/avtovaz-1938514300.html

https://ria.ru/20240329/avtovaz-1936584497.html

кострома

тольятти

ижевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, кострома, тольятти, ижевск, автоваз, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", renault s.a, lada vesta, renault clio