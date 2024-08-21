https://ria.ru/20240821/avariya-1967604858.html

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок - РИА Новости, 21.08.2024

В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

Следователи начали проверку после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний,... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T17:04

2024-08-21T17:04

2024-08-21T17:04

происшествия

саратов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

гибдд мвд рф

toyota corolla

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний, сообщили в областном управлении СК РФ. Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой областной службы спасения. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. "Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Предварительно установлено, что 21 августа 2024 года на пересечении улицы Тархова и проспекта Строителей города Саратова произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта, в том числе несовершеннолетний, им оказывается помощь", - сказали журналистам в следственном управлении.

https://ria.ru/20240821/istochnik-1967523596.html

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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом