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В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок - РИА Новости, 21.08.2024
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17:04 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/avariya-1967604858.html
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок - РИА Новости, 21.08.2024
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок
Следователи начали проверку после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний,... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T17:04
2024-08-21T17:04
происшествия
саратов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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toyota corolla
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний, сообщили в областном управлении СК РФ. Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой областной службы спасения. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу. "Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Предварительно установлено, что 21 августа 2024 года на пересечении улицы Тархова и проспекта Строителей города Саратова произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта, в том числе несовершеннолетний, им оказывается помощь", - сказали журналистам в следственном управлении.
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происшествия, саратов, россия, следственный комитет россии (ск рф), гибдд мвд рф, toyota corolla, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Саратов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ГИБДД МВД РФ, Toyota Corolla, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В ДТП с маршруткой в Саратове пострадал ребенок

СК начал проверку после ДТП с маршруткой в Саратове, где пострадали 12 человек

© Фото : Госавтоинспекция СаратоваДТП с участием маршрутки в Саратове
ДТП с участием маршрутки в Саратове - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : Госавтоинспекция Саратова
ДТП с участием маршрутки в Саратове
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 21 авг - РИА Новости. Следователи начали проверку после ДТП с маршрутным микроавтобусом в Саратове, в результате которого пострадали 12 человек, в том числе несовершеннолетний, сообщили в областном управлении СК РФ.
Ранее в городском отделе ГАИ сообщили, что в 16.35 (15.35 мск) у дома №1 по улице Сокурский тракт столкнулись автомобиль Toyota Camry и пассажирская "Газель" маршрута №49. В правительстве области отметили, что, предварительно, пострадали 12 человек, двое из которых госпитализированы реанимационной бригадой областной службы спасения. В Госавтоинспекции уточнили, что пострадавшие 12 пассажиров маршрутки доставлены в больницу.
"Проводится процессуальная проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок. Предварительно установлено, что 21 августа 2024 года на пересечении улицы Тархова и проспекта Строителей города Саратова произошло столкновение легкового автомобиля с маршрутным микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта, в том числе несовершеннолетний, им оказывается помощь", - сказали журналистам в следственном управлении.
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Источник назвал имя подозреваемого в ДТП с ребенком в Пермском крае
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ПроисшествияСаратовРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ГИБДД МВД РФToyota CorollaСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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